Под Алуштой разрушается арочный мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В селе Верхняя Кутузовка под Алуштой останавливают движение грузовой техники по арочному мосту из-за аварийного состояния дорожного полотна. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Мэр добавила, что данный участок дороги будет включен в список первоочередных работ по грейдированию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
