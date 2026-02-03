Рейтинг@Mail.ru
Под Алуштой разрушается арочный мост - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260203/pod-alushtoy-razrushaetsya-arochnyy-most-1152922908.html
Под Алуштой разрушается арочный мост
Под Алуштой разрушается арочный мост - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Под Алуштой разрушается арочный мост
В селе Верхняя Кутузовка под Алуштой останавливают движение грузовой техники по арочному мосту из-за аварийного состояния дорожного полотна. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T20:56
2026-02-03T20:56
ситуация на дорогах крыма
крым
алушта
галина огнева
дороги
дороги крыма
юбк
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152922786_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aa2acac7af178a3c67486204dd77f813.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В селе Верхняя Кутузовка под Алуштой останавливают движение грузовой техники по арочному мосту из-за аварийного состояния дорожного полотна. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.Мэр добавила, что данный участок дороги будет включен в список первоочередных работ по грейдированию. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152922786_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b4e7a8969fa9ad1741aad37364490d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, галина огнева, дороги, дороги крыма, юбк, новости крыма
Под Алуштой разрушается арочный мост

Под Алуштой ограничили движение грузовой техники по арочному мосту

20:56 03.02.2026
 
© Telegram Галина ОгневаПод Алуштой разрушается арочный мост
Под Алуштой разрушается арочный мост
© Telegram Галина Огнева
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В селе Верхняя Кутузовка под Алуштой останавливают движение грузовой техники по арочному мосту из-за аварийного состояния дорожного полотна. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.

"Жители выражают обеспокоенность аварийным состоянием арочного моста, который служит важной транспортной артерией. Профильным специалистам поручено немедленно установить дорожные знаки, ограничивающие проезд грузовой техники", - написала она в Telegram.

Мэр добавила, что данный участок дороги будет включен в список первоочередных работ по грейдированию.

"Как только установится благоприятный тепловой режим, приступим к ремонту. Принято решение обратиться в специализированную организацию, имеющую допуск для работ на объектах культурного наследия. Это позволит принять технические решения для проведения ремонтных работ", - заключила Огнева и поставила ситуацию на личный контроль.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымАлуштаГалина ОгневаДорогиДороги КрымаЮБКНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
22:25Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
22:16Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем
21:59В России за неделю заболели ОРВИ 665 тысяч человек
21:35Уиткофф и Кушнер приедут в ОАЭ на переговоры с Россией 4 февраля
21:10Удар ВСУ по Новой Каховке: стало известно о состоянии раненых
20:56Под Алуштой разрушается арочный мост
20:38Дороги в Крыму замело снегом
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Лента новостейМолния