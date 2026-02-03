Рейтинг@Mail.ru
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2026
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине - РИА Новости Крым, 03.02.2026
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
Донецкая и Луганская народные республики, опираясь на опыт Крыма, займутся подсчетом ущерба от действий Украины в период с 2014 года до начала специальной... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T13:37
2026-02-03T13:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, опираясь на опыт Крыма, займутся подсчетом ущерба от действий Украины в период с 2014 года до начала специальной военной операции и подадут соответствующие судебные иски о компенсации. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на заседании президиума парламента республики.Он уточнил, что ущерб, нанесенный киевским режимом республикам Донбасса в период проведения СВО будет рассчитываться по другим механизмам.Что касается признания незаконным акта 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, эта работа, по словам Константинова, "зашла в определенный тупик"."Мнения юристов на федеральном уровне разделились: кто-то говорит, что надо (признавать решение незаконным – ред.), кто-то говорит, что не надо. Пока этот вопрос просто завис", – констатировал председатель Госсовета РК.В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказалУ Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине

ДНР и ЛНР по примеру Крыма подадут иски к Украине о возмещении ущерба от блокад

13:37 03.02.2026
 
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов
© Telegram-канал Владимира Константинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, опираясь на опыт Крыма, займутся подсчетом ущерба от действий Украины в период с 2014 года до начала специальной военной операции и подадут соответствующие судебные иски о компенсации. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на заседании президиума парламента республики.
"Очень важно, что наша работа по (возмещению ущерба) поддержана на федеральном уровне. Эта работа будет продолжена… Также принято решение о том, что Донецк и Луганск должны повторить опыт Крыма с подсчетами ущерба в тот период до начала специальной военной операции", – сказал Константинов.
Он уточнил, что ущерб, нанесенный киевским режимом республикам Донбасса в период проведения СВО будет рассчитываться по другим механизмам.
Что касается признания незаконным акта 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, эта работа, по словам Константинова, "зашла в определенный тупик".
"Мнения юристов на федеральном уровне разделились: кто-то говорит, что надо (признавать решение незаконным – ред.), кто-то говорит, что не надо. Пока этот вопрос просто завис", – констатировал председатель Госсовета РК.
В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.
Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.
В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.
