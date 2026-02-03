https://crimea.ria.ru/20260203/po-opytu-kryma-dnr-i-lnr-podadut-iski-k-ukraine-1152908759.html
По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
2026-02-03T13:37
владимир константинов
крым
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
украина
компенсация ущерба
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Донецкая и Луганская народные республики, опираясь на опыт Крыма, займутся подсчетом ущерба от действий Украины в период с 2014 года до начала специальной военной операции и подадут соответствующие судебные иски о компенсации. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов на заседании президиума парламента республики.Он уточнил, что ущерб, нанесенный киевским режимом республикам Донбасса в период проведения СВО будет рассчитываться по другим механизмам.Что касается признания незаконным акта 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, эта работа, по словам Константинова, "зашла в определенный тупик"."Мнения юристов на федеральном уровне разделились: кто-то говорит, что надо (признавать решение незаконным – ред.), кто-то говорит, что не надо. Пока этот вопрос просто завис", – констатировал председатель Госсовета РК.В июне 2024 года арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова. Решено взыскать солидарно с кабинета министров Украины, министерства энергетики Украины, национальной энергетической компании "Укрэнерго" в пользу казны Крыма убытки в размере 3 триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.Кроме того, Верховный суд Крыма признал право крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной и энергетической блокадами. По примерным оценкам, сумма претензий по обоим искам составляет более 7,1 триллиона рублей.В ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередачи в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. Несколько месяцев крымчане были вынуждены буквально выживать, довольствуясь кратковременными включениями света, а полностью преодолеть введенную из-за энергодефицита ЧС удалось лишь через полгода, после прокладки энергомоста.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам упростили подачу исков на компенсацию ущерба от блокад Киева10 лет блэкауту в Крыму: чему он научил и что доказалУ Украины нет будущего: в Крыму оценили победу полуострова над блэкаутом
РИА Новости Крым
владимир константинов, крым, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), украина, компенсация ущерба, новости
