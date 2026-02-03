https://crimea.ria.ru/20260203/parizh-prosit-moskvu-o-kontaktakh-makrona-s-putinym-1152917783.html

Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным

Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным

Париж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T16:11

2026-02-03T16:11

2026-02-03T16:11

франция

россия

владимир путин (политик)

эммануэль макрон

политика

внешняя политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111451/76/1114517664_0:144:2805:1723_1920x0_80_0_0_a843a05bc9b3c5250c9bbfcbef825c11.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Париж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил сам французский лидер, пишет РИА Новости.В последнее время со стороны европейских политиков все чаще звучат предложения о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс". Накануне финский экс-премьер Мари Кивиниеми заявила, что Финляндии придется восстановить отношения с РФ после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – ФицоВ Крыму оценили перспективы восстановления отношений с ЗападомРоссия остается одним из лидеров по военной мощи в мире

франция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, россия, владимир путин (политик), эммануэль макрон, политика, внешняя политика, в мире, новости