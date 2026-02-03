Рейтинг@Mail.ru
Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
Париж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Париж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил сам французский лидер, пишет РИА Новости.В последнее время со стороны европейских политиков все чаще звучат предложения о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс". Накануне финский экс-премьер Мари Кивиниеми заявила, что Финляндии придется восстановить отношения с РФ после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам.Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.
франция
россия
Новости
Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным

16:11 03.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Париж и Москва ведут технические переговоры о возможности контактов президента России Владимира Путина и Франции – Эммануэля Макрона. Об этом во вторник заявил сам французский лидер, пишет РИА Новости.
"Ведутся обсуждения на техническом уровне, чтобы подготовить это", – заявил Макрон в ответ на вопрос о возможности контактов с российским лидером.
В последнее время со стороны европейских политиков все чаще звучат предложения о необходимости налаживать отношения с Россией. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате Галле-Дессау назвал Россию европейской страной и выразил надежду на то, что в отношениях с Москвой удастся "найти баланс".
Накануне финский экс-премьер Мари Кивиниеми заявила, что Финляндии придется восстановить отношения с РФ после завершения конфликта на Украине, ей это необходимо больше, чем остальным европейским странам.
Президент России Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что РФ открыта к восстановлению нормальных и конструктивных отношений с европейскими странами на принципах уважения национальных интересов. По его словам, мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора, особенно в текущих условиях деградации обстановки на международной арене.
Каждая страна Запада хочет восстановить отношения с Россией – Фицо
В Крыму оценили перспективы восстановления отношений с Западом
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
 
