Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область

2026-02-03T11:29

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

атаки всу

новости сво

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ в прошедшие сутки на мирные населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, на автодорогах региона при ударах по гражданским автомобилям ранены 62- и 47-ление мужчины. Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань и Нечаево, пытался атаковать дронами 19 населенных пунктов области.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты исторических регионов России. Так, еще один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро ранены накануне при вражеских ударах в Херсонской области.

херсонская область

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия