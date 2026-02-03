Рейтинг@Mail.ru
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
Один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ в прошедшие сутки на мирные населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщил во вторник... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T11:29
2026-02-03T11:29
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ в прошедшие сутки на мирные населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, на автодорогах региона при ударах по гражданским автомобилям ранены 62- и 47-ление мужчины. Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань и Нечаево, пытался атаковать дронами 19 населенных пунктов области.ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты исторических регионов России. Так, еще один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро ранены накануне при вражеских ударах в Херсонской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробностиВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARSВСУ ударили по поликлинике в Каховке
херсонская область
херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, происшествия
Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область

Один человек погиб и четверо ранены при атаках ВСУ на Херсонскую область – Сальдо

11:29 03.02.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо ранены в результате атак ВСУ в прошедшие сутки на мирные населенные пункты Херсонской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь мужчины 1969 года рождения. Помимо этого, в результате сброса боеприпаса с беспилотника пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина", – проинформировал Сальдо в своем Telegram-канале.
Кроме того, на автодорогах региона при ударах по гражданским автомобилям ранены 62- и 47-ление мужчины. Также враг обстрелял Алешки, Голую Пристань и Нечаево, пытался атаковать дронами 19 населенных пунктов области.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Обломки беспилотника ВСУ
ВСУ регулярно атакуют мирные населенные пункты исторических регионов России. Так, еще один мирный житель Херсонской области погиб и шестеро ранены накануне при вражеских ударах в Херсонской области.
Гибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробности
ВСУ совершили самый массированный обстрел Белгорода снарядами HIMARS
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
