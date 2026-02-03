Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T19:30
2026-02-03T19:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.В сообщении объединенной пресс-службы судов города говорится, что обвиняемый обладал сведениями о его розыске, намеренно скрывался от следствия в Псковской области, где и был впоследствии задержан. Кроме того, после убийства мужчина осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также иные файлы на технических средствах.Ранее во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. По данным Следкома РФ, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
санкт-петербург, убийство, суд, происшествия, новости, уголовный кодекс
Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован

Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге

19:30 03.02.2026 (обновлено: 19:38 03.02.2026)
 
© РИА Новости . СК РФЗадержание подозреваемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Задержание подозреваемого в убийстве мальчика в Санкт-Петербурге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . СК РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд поставил ходатайство удовлетворить. Избрать заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток", - огласила решение судья.

В сообщении объединенной пресс-службы судов города говорится, что обвиняемый обладал сведениями о его розыске, намеренно скрывался от следствия в Псковской области, где и был впоследствии задержан. Кроме того, после убийства мужчина осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также иные файлы на технических средствах.
Ранее во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. По данным Следкома РФ, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.
По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.
