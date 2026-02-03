https://crimea.ria.ru/20260203/obvinyaemyy-v-zhestokom-ubiystve-malchika-v-peterburge-arestovan-1152921502.html

Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга взял под стражу 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.В сообщении объединенной пресс-службы судов города говорится, что обвиняемый обладал сведениями о его розыске, намеренно скрывался от следствия в Псковской области, где и был впоследствии задержан. Кроме того, после убийства мужчина осуществил мойку своего автомобиля, то есть непосредственного места преступления, тем самым уничтожил следы преступления, уничтожил видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленные в его доме, а также иные файлы на технических средствах.Ранее во вторник мужчине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка. По данным Следкома РФ, 30 января обвиняемый ехал на машине от парковки гипермаркета на Таллинском шоссе к себе домой. Вместе с ним в авто оказался 9-летний мальчик. В дороге между ними произошел конфликт, в результате которого мужчина напал на ребенка. Мальчик скончался на месте. После чего фигурант попытался скрыть преступление, сбросив тело погибшего в водоем в Ломоносовском районе. В дальнейшем он был оперативно задержан.По делу назначены экспертизы, изучаются изъятые доказательства. Расследование находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах сообщало, что одним из мотивов убийства малолетнего могла стать педофилия. На телефоне и компьютере задержанного обнаружили детскую порнографию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

