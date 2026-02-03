"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
Заявление Рютте о вводе войск НАТО на Украину направлено на срыв переговоров – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Заявление генсека ООН Марка Рютте о намерении ряда европейских стран ввести свои воинские контингенты на Украину после достижения мира направлены на срыв любых возможных соглашений по урегулированию конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
Во вторник Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех членов НАТО, которые на это согласятся.
"Все подобные высказывания направлены просто-напросто на срыв любых возможных соглашений. Если такая переговорная позиция озвучивается не последним лицом, по крайней мере, в НАТО, это означает, что никакого результата на переговорах, скорее всего, не будет", - сказал Бедрицкий.
По мнению эксперта, позиция генсека НАТО вряд ли согласована с администрацией США, и в данном случае Рютте выступает представителем европейской бюрократии, с которой у американского президента Дональда Трампа складываются не самые лучшие отношения. Это была скорее европейская инициатива, а Рютте выступил ее глашатаем, считает политолог.
"Пока звучат подобного рода заявления о послевоенном введении европейских войск на Украину, ни о каких мирных соглашениях и речи быть не может. Это объективная реальность, она даже не зависела от выступления Рютте", – подытожил Бедрицкий.
В начале января 2026 года лидеры так называемой "коалиции желающих" подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России неоднократно подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не считает приемлемым временное перемирие в зоне украинского конфликта, к которому стремится Владимир Зеленский. Он также заявил, что честными гарантиями безопасности для России и Украины являются те, которые были достигнуты в рамках стамбульских договоренностей в 2022 году.
В минувшие пятницу и субботу в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева, они проходили в закрытом режиме. По итогам двухдневного разговора МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявил, что обсуждения проходили в конструктивной и позитивной атмосфере. Переговоры включали "прямое взаимодействие российских и украинских представителей по нерешенным вопросам предложенного США мирного соглашения, а также меры по укреплению доверия, направленные на содействие прогрессу в достижении всеобъемлющего соглашения".
