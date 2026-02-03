Рейтинг@Mail.ru
Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/novyy-moschnyy-vzryv-na-solntse--kogda-zhdat-magnitnuyu-buryu-1152919479.html
Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
Новая вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0d/1150159906_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d4f2082ad897f665b44087742436cd9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, со вторника до середины дня 6 февраля активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. В случае крупных выбросов массы и их нормального распространения взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.Четких прогнозов относительно новых магнитных бурь, связанных именно с текущей вспышкой, ученые пока не строят. При этом на сайте Лаборатории размещен прогнозный график геомагнитных возмущений, в соответствии с которым ближайшая магнитная буря вероятна 6 февраля, в пятницу. Ее мощность, по прогнозам специалистов, не превысит слабого уровня G1.Накануне на Солнце также была зафиксирована вспышка максимального класса X, ее мощность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
космос
институт солнечно-земной физики, вспышки на солнце, солнце, земля, космос, магнитные бури, метеозависимость, новости
Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю

Новая мощная вспышка произошла на Солнце во вторник – ученые

17:43 03.02.2026
 
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАНВспышки на Солнце
Вспышки на Солнце
© Telegram Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"На Солнце началась вспышка уровня X. Балл события – X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", – проинформировали в Лаборатории.

По данным ученых, со вторника до середины дня 6 февраля активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. В случае крупных выбросов массы и их нормального распространения взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.
Четких прогнозов относительно новых магнитных бурь, связанных именно с текущей вспышкой, ученые пока не строят. При этом на сайте Лаборатории размещен прогнозный график геомагнитных возмущений, в соответствии с которым ближайшая магнитная буря вероятна 6 февраля, в пятницу. Ее мощность, по прогнозам специалистов, не превысит слабого уровня G1.
Накануне на Солнце также была зафиксирована вспышка максимального класса X, ее мощность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Институт солнечно-земной физикиВспышки на СолнцеСолнцеЗемлякосмосМагнитные буриМетеозависимостьНовости
 
