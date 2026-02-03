https://crimea.ria.ru/20260203/novyy-moschnyy-vzryv-na-solntse--kogda-zhdat-magnitnuyu-buryu-1152919479.html

Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю

Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новая вспышка наивысшего класса X произошла на Солнце вечером во вторник. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По данным ученых, со вторника до середины дня 6 февраля активный центр будет находиться в зоне прямых ударов по Земле. В случае крупных выбросов массы и их нормального распространения взаимодействие плазменных облаков с магнитосферой Земли будет практически фронтальным.Четких прогнозов относительно новых магнитных бурь, связанных именно с текущей вспышкой, ученые пока не строят. При этом на сайте Лаборатории размещен прогнозный график геомагнитных возмущений, в соответствии с которым ближайшая магнитная буря вероятна 6 февраля, в пятницу. Ее мощность, по прогнозам специалистов, не превысит слабого уровня G1.Накануне на Солнце также была зафиксирована вспышка максимального класса X, ее мощность составила X8.11, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Найден потенциально пригодный для жизни "космический близнец" ЗемлиУченые ждут рекордного числа магнитных бурь в 2026 годуКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса

