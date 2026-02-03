https://crimea.ria.ru/20260203/novyy-khersones-ischet-molodykh-i-kreativnykh-ekskursovodov-1152892218.html
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
Новый Херсонес ищет современных молодых гидов для работы в музейно-храмовом комплексе с помощью конкурса, который продлится до 10 февраля. Об этом в эфире радио
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новый Херсонес ищет современных молодых гидов для работы в музейно-храмовом комплексе с помощью конкурса, который продлится до 10 февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель медиацентра Нового Херсонеса отец Силуан (Пасенко).По его словам, заявки можно подать на официальном сайте комплекса.Это станет только первым испытанием, конкурсантов ждет несколько отборочных туров. В результате храмовый комплекс получит кадровый резерв гидов возрастом до 35 лет, способных наилучшим образом представить Новый Херсонес гостям комплекса."Мы большое внимание стараемся уделять как раз креативной, творческой, заинтересованной молодежи. И их глазами хотим и увидеть, и показать то, что представляет из себя наш Новый Херсонес", – отметил отец Силуан.По его словам, в 2025 году Новый Херсонес посетило более чем 3 миллиона человек. "Это колоссальная цифра, сопоставимая с Эрмитажем", – привел яркий пример руководитель медиацентра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом КирилломКонкурс авторских экскурсий пройдет в КрымуВ лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
