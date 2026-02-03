Рейтинг@Mail.ru
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/novyy-khersones-ischet-molodykh-i-kreativnykh-ekskursovodov-1152892218.html
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
Новый Херсонес ищет современных молодых гидов для работы в музейно-храмовом комплексе с помощью конкурса, который продлится до 10 февраля. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T07:48
2026-02-03T07:48
новый херсонес
новости крыма
новости севастополя
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139532857_112:0:1168:594_1920x0_80_0_0_1111a19553093b23eb11ae590620d7c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новый Херсонес ищет современных молодых гидов для работы в музейно-храмовом комплексе с помощью конкурса, который продлится до 10 февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель медиацентра Нового Херсонеса отец Силуан (Пасенко).По его словам, заявки можно подать на официальном сайте комплекса.Это станет только первым испытанием, конкурсантов ждет несколько отборочных туров. В результате храмовый комплекс получит кадровый резерв гидов возрастом до 35 лет, способных наилучшим образом представить Новый Херсонес гостям комплекса."Мы большое внимание стараемся уделять как раз креативной, творческой, заинтересованной молодежи. И их глазами хотим и увидеть, и показать то, что представляет из себя наш Новый Херсонес", – отметил отец Силуан.По его словам, в 2025 году Новый Херсонес посетило более чем 3 миллиона человек. "Это колоссальная цифра, сопоставимая с Эрмитажем", – привел яркий пример руководитель медиацентра.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом КирилломКонкурс авторских экскурсий пройдет в КрымуВ лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0c/1139532857_244:0:1036:594_1920x0_80_0_0_3ae0007d21700e406fe2383c2c76fa7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый херсонес, новости крыма, новости севастополя, крым, севастополь
Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов

Новый Херсонес проводит конкурс молодых гидов-экскурсоводов

07:48 03.02.2026
 
© РИА Новости КрымНовый Херсонес
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новый Херсонес ищет современных молодых гидов для работы в музейно-храмовом комплексе с помощью конкурса, который продлится до 10 февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель медиацентра Нового Херсонеса отец Силуан (Пасенко).
По его словам, заявки можно подать на официальном сайте комплекса.
"Мы хотим по-новому посмотреть на Новый Херсонес глазами творческой, активной, заинтересованной молодежи, в первую очередь студентов. 15 февраля мы ждем всех наших участников конкурса на территории комплекса, чтобы они уже познакомились с объектом и предложили свои видеоролики или представление о Новом Херсонесе, как они его видят", – раскрыл подробности гость эфира.
Это станет только первым испытанием, конкурсантов ждет несколько отборочных туров. В результате храмовый комплекс получит кадровый резерв гидов возрастом до 35 лет, способных наилучшим образом представить Новый Херсонес гостям комплекса.
"Мы большое внимание стараемся уделять как раз креативной, творческой, заинтересованной молодежи. И их глазами хотим и увидеть, и показать то, что представляет из себя наш Новый Херсонес", – отметил отец Силуан.
По его словам, в 2025 году Новый Херсонес посетило более чем 3 миллиона человек. "Это колоссальная цифра, сопоставимая с Эрмитажем", – привел яркий пример руководитель медиацентра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом Кириллом
Конкурс авторских экскурсий пройдет в Крыму
В лидерах по аттестации: в Крыму работают сертифицированные экскурсоводы
 
Новый ХерсонесНовости КрымаНовости СевастополяКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
08:37Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
08:20Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
08:09Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии
07:48Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
07:36Температура воздуха опускается ниже -10: обстановка на дорогах Крыма
07:11Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
07:04Движение после схода вагонов в Кировской области восстановили
06:49Что Трамп готовит для Европы – мнение
06:31Нашли тело убитого в Петербурге ребенка
06:03Украина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить Зеленского
00:01Какой сегодня праздник: 3 февраля
00:00Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник
22:41Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
22:30Землетрясение в Крыму и крушение самолета в Орске: главное за день
22:08IT-специалисты могут получить отсрочку от срочной службы через Госуслуги
21:47Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
21:31Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
21:22Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
21:08Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования
Лента новостейМолния