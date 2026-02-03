https://crimea.ria.ru/20260203/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-uluchshaet-takticheskoe-polozhenie-1152910068.html

Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение

Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение

ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1375 боевиков, а также вооружениt и военную технику, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях фронта потеряли еще 1375 боевиков, а также вооружениt и военную технику, сообщает Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали до 190 украинских боевиков и 12 автомобилей. Уничтожены 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.Военнослужащие группы "Запад" улучшили тактическое положение, уничтожили до 180 вражеских солдат, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 135 боевиков, два танка, четыре американских бронеавтомобиля HMMWV, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 человек, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Противник потерял более 420 боевиков, две боевые бронированные машины и 26 автомобилей. Уничтожены два склада боеприпасов.Подразделения "Днепра" уничтожили 65 украинских неонацистов, боевую бронемашину, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Также российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 99 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета,112 076 беспилотных летательных аппаратов, 649 зенитных ракетных комплексов, 27 459 танков и других боевых бронированных машин, 1 657 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 53 553 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пунктАрмия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам УкраиныЕще один населенный пункт в Запорожской области освободили ВС РФ

2026

