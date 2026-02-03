https://crimea.ria.ru/20260203/nepogoda-idet-na-kuban-prognoziruyut-laviny-i-podem-vody-v-rekakh-1152913675.html

Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках

Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках

В Краснодарском края ожидаются сильные осадки, гололед и подъем воды в реках. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T15:42

2026-02-03T15:42

2026-02-03T15:42

краснодарский край

новости

вениамин кондратьев

штормовое предупреждение

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152140139_0:63:1206:741_1920x0_80_0_0_3f797f21a4f498238d23697925c9e58b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском края ожидаются сильные осадки, гололед и подъем воды в реках. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Кондратьев.В МЧС объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности.Также возможен подъем уровня воды в реках. В крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку."Сильные осадки сейчас ожидаются в предгорных и Черноморских районах края. Главы этих муниципалитетов должны быть готовы к различным сценариям, подготовить пункты временного размещения людей, а также системы оповещения", - поручил губернатор региона.Работает оперативный штаб. Как сообщалось, в Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится морозная погода. В южных районах полуострова ожидается снег. На дорогах возможна гололедица.Также сегодня в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, вениамин кондратьев, штормовое предупреждение, погода