Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках
Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Непогода идет на Кубань: прогнозируют лавины и подъем воды в реках
В Краснодарском края ожидаются сильные осадки, гололед и подъем воды в реках. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Кондратьев. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском края ожидаются сильные осадки, гололед и подъем воды в реках. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Кондратьев.В МЧС объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности.Также возможен подъем уровня воды в реках. В крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку."Сильные осадки сейчас ожидаются в предгорных и Черноморских районах края. Главы этих муниципалитетов должны быть готовы к различным сценариям, подготовить пункты временного размещения людей, а также системы оповещения", - поручил губернатор региона.Работает оперативный штаб. Как сообщалось, в Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится морозная погода. В южных районах полуострова ожидается снег. На дорогах возможна гололедица.Также сегодня в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка.
Новости
На Кубани прогнозируют сильные осадки, гололед и подъем воды в реках
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Краснодарском края ожидаются сильные осадки, гололед и подъем воды в реках. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Кондратьев.
"В крае вновь ухудшилась погода: на большей части региона со вчерашнего дня идут дожди и снег, осадки сопровождаются понижением температуры и образованием гололеда. Возможен подъем уровня воды в реках. Сильные осадки ожидаются в предгорных и Черноморских районах края", - написал он в своем Telegram-канале.
В МЧС объявили экстренное предупреждение о лавиноопасности.
"До конца суток 3 февраля в связи с сильным снегопадом в высоких горах Сочи количество выпавших осадков достигнет критерия опасного явления. Количество выпавших осадков составит 20-30 мм. С 3 по 6 февраля в горах выше 500 метров над уровнем моря лавиноопасно", - отмечается в сообщении.
Также возможен подъем уровня воды в реках. В крае круглосуточно мониторят паводковую обстановку.
"Сильные осадки сейчас ожидаются в предгорных и Черноморских районах края. Главы этих муниципалитетов должны быть готовы к различным сценариям, подготовить пункты временного размещения людей, а также системы оповещения", - поручил губернатор региона.
Работает оперативный штаб.
Как сообщалось, в Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится
морозная погода. В южных районах полуострова ожидается снег. На дорогах возможна гололедица.
Также сегодня в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась
десятикилометровая пробка.
