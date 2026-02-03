https://crimea.ria.ru/20260203/nebenzya-lichno-obsudil-krym-i-donbass-s-guterreshem-1152923798.html

Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем

Небензя лично обсудил Крым и Донбасс с Гутеррешем

2026-02-03T22:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя встретился с генсеком организации Антониу Гутеррешем. В рамках общения был поднят вопрос по самоопределению народов Крыма и Донбасса, пишет РИА Новости со ссылкой на российское постпредство.Гутерреш на прошлой неделе заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Кроме того, на встрече было подчеркнуто, что "ни генсекретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права давать собственную трактовку принципов и норм международного права, тем более избирательную", уточнили в ведомстве.Избирательное отношение к положениям Устава ООН в российской миссии сочли абсолютно неприемлемым.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генсека ООН Гутерреша пригласили в КрымВ Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуостроваНе читают Устав: МИД счел выводы ООН о Крыме и Донбассе некомпетентными

