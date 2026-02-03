https://crimea.ria.ru/20260203/naskolko-v-rossii-vyrosli-zarplaty-1152905272.html
Насколько в России выросли зарплаты
Насколько в России выросли зарплаты - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Насколько в России выросли зарплаты
В России отметили рост заработных плат. Номинальная оплата труда, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T11:56
2026-02-03T11:56
2026-02-03T11:56
александр новак
экономика
зарплата
доходы
ввп (валовый внутренний продукт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:132:1281:852_1920x0_80_0_0_c5f9ef69df15d5882a36baabd47b6fc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России отметили рост заработных плат. Номинальная оплата труда, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.В публикации уточнили, что, в среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% – в реальном.Кроме того, Александр Новак сообщил, что рост российской экономики за прошлый год составил 1%. А В 2026 году ожидается, что экономика России вырастет на 1-1,3%.Он отметил, что замедление роста экономики в прошлом году – до 1% – было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить.По словам вице-премьера, рост обрабатывающей промышленности России по итогам 2025 года, по предварительным оценкам, составил 2,8.Кроме того, он уточнил, что основной рост обрабатывающей промышленности обеспечили ряд предприятий. Например, сектор военно-промышленного комплекса по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 22,9%.Ранее замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что в отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость золота достигла нового исторического максимумаКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКаким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1149000967_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_c13127f03fccb408b094cb1abf893f9d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр новак, экономика, зарплата, доходы, ввп (валовый внутренний продукт)
Насколько в России выросли зарплаты
В России отмечен рост реальных зарплат – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России отметили рост заработных плат. Номинальная оплата труда, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
"Наблюдаем, что продолжился рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", – цитирует слова вице-премьера РИА Новости.
В публикации уточнили, что, в среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% – в реальном.
Кроме того, Александр Новак сообщил, что рост российской экономики за прошлый год составил 1%. А В 2026 году ожидается, что экономика России вырастет на 1-1,3%.
"Теперь что касается 2026 года. Мы ожидаем, что валовый внутренний продукт, сохранится рост его, на уровне от 1% до 1,3%, за счет, в первую очередь, внутренних драйверов", – заявил Новак.
Он отметил, что замедление роста экономики в прошлом году – до 1% – было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить.
"Однопроцентный рост связан с проведением и жесткой денежно-кредитной политикой, и жесткой бюджетной политикой, и связано с таргетированием инфляции, и надо отметить, что эту задачу удается решить", – уточнил Новак.
По словам вице-премьера, рост обрабатывающей промышленности России по итогам 2025 года, по предварительным оценкам, составил 2,8.
"Если говорить об основных отраслях, драйверах, которые обеспечивают рост в настоящее время, то, в первую очередь, это промышленное производство и обрабатывающее производство. По предварительной оценке, рост обрабатывающей промышленности по итогам прошлого года составит 2,8%", – подчеркнул Новак.
Кроме того, он уточнил, что основной рост обрабатывающей промышленности обеспечили ряд предприятий. Например, сектор военно-промышленного комплекса по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 22,9%.
"Что касается гражданских отраслей, мы в плюсе видим химический комплекс и фармацевтическую промышленность", – также проинформировал Александр Новак.
Ранее замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что в отраслях промышленности в Крыму работают
более 63 000 человек. несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: