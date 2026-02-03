https://crimea.ria.ru/20260203/naskolko-v-rossii-vyrosli-zarplaty-1152905272.html

Насколько в России выросли зарплаты

Насколько в России выросли зарплаты

В России отметили рост заработных плат. Номинальная оплата труда, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В России отметили рост заработных плат. Номинальная оплата труда, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.В публикации уточнили, что, в среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2024 году составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% – в реальном.Кроме того, Александр Новак сообщил, что рост российской экономики за прошлый год составил 1%. А В 2026 году ожидается, что экономика России вырастет на 1-1,3%.Он отметил, что замедление роста экономики в прошлом году – до 1% – было необходимо для борьбы с инфляцией, и задачу удается решить.По словам вице-премьера, рост обрабатывающей промышленности России по итогам 2025 года, по предварительным оценкам, составил 2,8.Кроме того, он уточнил, что основной рост обрабатывающей промышленности обеспечили ряд предприятий. Например, сектор военно-промышленного комплекса по итогам 11 месяцев 2025 года продемонстрировал рост на 22,9%.Ранее замминистра промышленности и торговли РК Ирина Фролова заявила, что в отраслях промышленности в Крыму работают более 63 000 человек. несмотря на то, что Республика Крым – туристический регион, промышленность имеет огромное значение для экономики республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стоимость золота достигла нового исторического максимумаКакие льготные кредиты доступны в Крыму промышленным предприятиямКаким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

