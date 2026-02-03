https://crimea.ria.ru/20260203/nashli-telo-ubitogo-v-peterburge-rebenka-1152898194.html

Нашли тело убитого в Петербурге ребенка

Нашли тело убитого в Петербурге ребенка - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Нашли тело убитого в Петербурге ребенка

Тело убитого девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Тело убитого девятилетнего мальчика нашли в водоеме в Ленинградской области, сообщает Следственный комитет.В СК также подтвердили, что подозреваемого в убийстве ребенка допросили, он признал вину.30 января около 14 часов ребенок вышел из дома в Красносельском районе Санкт-Петербурга и в тот же день сел в автомобиль к мужчине, после чего больше на связь не выходил. Подозреваемый, в автомобиль которого сел мальчик, был задержан в Псковской области, проинформировали в СК.В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. По местам пребывания фигуранта следователями проведены обыски, осмотрен автомобиль, изучены информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств, рассказали в СК.В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская. С подозреваемым проведут следственные действия на месте происшествия.

