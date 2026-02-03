Рейтинг@Mail.ru
NASA отложило старт лунной миссии - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/nasa-otlozhilo-start-lunnoy-missii-1152906320.html
NASA отложило старт лунной миссии
NASA отложило старт лунной миссии - РИА Новости Крым, 03.02.2026
NASA отложило старт лунной миссии
NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.Уточняется, что к задержке начала операций по заправке топливом привели низкие температуры: во время заправки инженеры потратили несколько часов на устранение утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты. Кроме того, холода повлияли на работу другого оборудования. По данным NASA, инженерам предстоит вернутся к тестированию, прежде чем установить новую официальную дату запуска.Перенос стартового окна с февраля означает, что астронавтов миссии "Артемида II" временно вывели из карантина и снова переведут в карантинный режим примерно за две недели до следующего запуска.
новости, луна, космос, наса
NASA отложило старт лунной миссии

Старт лунной миссии "Артемида II" перенесен на март – NASA

12:19 03.02.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНЛунная миссия "Артемида II"
Лунная миссия Артемида II
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

"В ходе двухдневных испытаний инженеры преодолели ряд трудностей и достигли многих запланированных целей. Чтобы дать командам возможность проанализировать данные и провести вторую генеральную репетицию, NASA теперь планирует начать летные испытания в марте", – сказано в сообщении управления.

Уточняется, что к задержке начала операций по заправке топливом привели низкие температуры: во время заправки инженеры потратили несколько часов на устранение утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты. Кроме того, холода повлияли на работу другого оборудования. По данным NASA, инженерам предстоит вернутся к тестированию, прежде чем установить новую официальную дату запуска.
"Безопасность экипажа останется наивысшим приоритетом, гарантирующим возвращение астронавтов НАСА Рида Уайзмена, Виктора Гловера и Кристины Кох, а также астронавта Канадского космического агентства Джереми Хансена домой по завершении их миссии", – подчеркнули в американском космическом управлении.
Перенос стартового окна с февраля означает, что астронавтов миссии "Артемида II" временно вывели из карантина и снова переведут в карантинный режим примерно за две недели до следующего запуска.
