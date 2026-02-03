https://crimea.ria.ru/20260203/nasa-otlozhilo-start-lunnoy-missii-1152906320.html

NASA отложило старт лунной миссии

NASA отложило старт лунной миссии - РИА Новости Крым, 03.02.2026

NASA отложило старт лунной миссии

NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T12:19

2026-02-03T12:19

2026-02-03T12:19

новости

луна

космос

наса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152904559_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_6092239ac8d8e0bfe7c400992ddd5592.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. NASA перенесло старт лунной миссии "Артемида II" с февраля на март, сообщается на сайте национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.Уточняется, что к задержке начала операций по заправке топливом привели низкие температуры: во время заправки инженеры потратили несколько часов на устранение утечки жидкого водорода в соединительном элементе, используемом для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты. Кроме того, холода повлияли на работу другого оборудования. По данным NASA, инженерам предстоит вернутся к тестированию, прежде чем установить новую официальную дату запуска.Перенос стартового окна с февраля означает, что астронавтов миссии "Артемида II" временно вывели из карантина и снова переведут в карантинный режим примерно за две недели до следующего запуска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия построит электростанцию на Луне"Роскосмос" и НАСА договорились о взаимодействии орбитальных станцийЭксперт назвал сильные стороны Роскосмоса и NASA

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, луна, космос, наса