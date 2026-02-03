https://crimea.ria.ru/20260203/na-trasse-m-4-don-iz-za-nepogody-obrazovalsya-desyatikilometrovyy-zator-1152900623.html

На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор

На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор

В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает Госавтоинспеция региона. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает Госавтоинспеция региона.В ведомстве порекомендовали альтернативный маршрут: съезд с а/д М-4 "Дон" на 938 км, далее движение через хутор Волченский. Также сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.В Крыму во вторник, 3 февраля, также сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

