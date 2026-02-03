Рейтинг@Mail.ru
На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/na-trasse-m-4-don-iz-za-nepogody-obrazovalsya-desyatikilometrovyy-zator-1152900623.html
На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор - РИА Новости Крым, 03.02.2026
На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает Госавтоинспеция региона. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает Госавтоинспеция региона.В ведомстве порекомендовали альтернативный маршрут: съезд с а/д М-4 "Дон" на 938 км, далее движение через хутор Волченский. Также сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.В Крыму во вторник, 3 февраля, также сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260203/temperatura-vozdukha-opuskaetsya-nizhe--10-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152898651.html
РИА Новости Крым
На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области образовался затор протяженностью около 10 км

09:08 03.02.2026 (обновлено: 09:09 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Песня
Колесо автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" из-за снега образовалась десятикилометровая пробка. Об этом сообщает Госавтоинспеция региона.

"На 940 км автомобильной дороги М-4 "Дон" в южном направлении образовался затор протяженностью около 10 км. Причина — неблагоприятные погодные условия", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве порекомендовали альтернативный маршрут: съезд с а/д М-4 "Дон" на 938 км, далее движение через хутор Волченский. Также сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В Крыму во вторник, 3 февраля, также сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.
