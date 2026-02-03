Рейтинг@Mail.ru
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/na-dorogi-sevastopolya-za-noch-vysypali-bolee-250-tonn-reagentov-1152900970.html
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов - РИА Новости Крым, 03.02.2026
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
Власти Севастополя всю ночь боролись с последствиями непогоды. Задействовав всю имеющуюся технику, коммунальщики обработали почти 300 км дорог 250 тоннами... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T09:33
2026-02-03T09:33
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
гололед
транспорт
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152900858_84:0:1040:538_1920x0_80_0_0_e43b6d60edb9f6f1aa839bb62bc36335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя всю ночь боролись с последствиями непогоды. Задействовав всю имеющуюся технику, коммунальщики обработали почти 300 км дорог 250 тоннами реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.В пресс-службе уточнили, что для ликвидации гололеда задействованы 15 комбинированных машин. Вначале противогололедными материалами обрабатывают опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах и пути следования общественного транспорта.Городские власти также обратились к водителям с просьбой пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками.В Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.Также сообщалось, что из-за снега в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" образовалась десятикилометровая пробка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260203/temperatura-vozdukha-opuskaetsya-nizhe--10-obstanovka-na-dorogakh-kryma-1152898651.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152900858_203:0:920:538_1920x0_80_0_0_58d67b5c145f7de5f9fe83f0a1678c92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, погода в крыму, гололед, транспорт, дороги
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов

Почти 300 км севастопольских дорог обработали за ночь реагентами

09:33 03.02.2026
 
© Правительство СевастополяНа дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
© Правительство Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя всю ночь боролись с последствиями непогоды. Задействовав всю имеющуюся технику, коммунальщики обработали почти 300 км дорог 250 тоннами реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"За ночь на посыпку дорог ушло более 250 тонн смеси. Городские дороги обрабатывают солью, на региональных трассах распределяют песчано-соляную смесь. Район очистки — 270 километров внутригородских дорог и 350 километров загородных трасс", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для ликвидации гололеда задействованы 15 комбинированных машин. Вначале противогололедными материалами обрабатывают опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах и пути следования общественного транспорта.
Городские власти также обратились к водителям с просьбой пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками.
В Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.
Также сообщалось, что из-за снега в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" образовалась десятикилометровая пробка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обработка дорожного покрытия
07:36
Температура воздуха опускается ниже -10: обстановка на дорогах Крыма
 
СевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуГололедТранспортДороги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
11:42В Крыму пересмотрят правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне
11:29Один человек погиб и 4 ранены в ходе атаки ВСУ на Херсонскую область
11:14Только "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проезда
11:04Уснул за рулем: водитель фургона погиб в ДТП с грузовиком на Кубани
10:54В Крыму за незаконное убийство косули будут судить охотника
10:42В Севастополе сотрудницу банка обвиняют в краже 24 млн рублей со счетов
10:35Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
10:30В РФ назвали условие для диалога с США по стратегической стабильности
10:18После стрельбы в гимназии в Уфе СК возбудил уголовные дела
10:09Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
09:55Ученик гимназии открыл стрельбу по учителю и одноклассникам в Уфе
09:40Россия будет готова к милитаризации Гренландии со стороны США – МИД
09:33На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов
09:17Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом
09:08На трассе М-4 "Дон" из-за непогоды образовался десятикилометровый затор
08:54Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
Лента новостейМолния