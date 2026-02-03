https://crimea.ria.ru/20260203/na-dorogi-sevastopolya-za-noch-vysypali-bolee-250-tonn-reagentov-1152900970.html

На дороги Севастополя за ночь высыпали более 250 тонн реагентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Власти Севастополя всю ночь боролись с последствиями непогоды. Задействовав всю имеющуюся технику, коммунальщики обработали почти 300 км дорог 250 тоннами реагентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.В пресс-службе уточнили, что для ликвидации гололеда задействованы 15 комбинированных машин. Вначале противогололедными материалами обрабатывают опасные участки дорог, зоны торможения на пешеходных переходах и пути следования общественного транспорта.Городские власти также обратились к водителям с просьбой пропускать спецтехнику с включенными проблесковыми маячками.В Крыму во вторник, 3 февраля, сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. На дорогах возможна гололедица.Также сообщалось, что из-за снега в Ростовской области на трассе М-4 "Дон" образовалась десятикилометровая пробка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

