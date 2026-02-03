https://crimea.ria.ru/20260203/moroz-i-gololed-situatsiya-na-dorogakh-kryma-k-vecheru-vtornika-1152924126.html

Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. К вечеру вторника осадки на большей части Крыма прекратились. Сейчас дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, однако на отдельных участках остается влажным, местами возможно образование гололеда. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымавтодор".По данным дорожников, в Судаке температура воздуха около 3 градусов мороза, осадков нет, покрытие преимущественно влажное, местами сухое и обработанное. В районе Грушевого перевала столбики термометров опускаются до минус 7, осадки отсутствуют, дорожное полотно обработано.В Бахчисарайском районе -3, без осадков, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Керчи температура достигает минус 6 градусов, дорожное покрытие влажное и обработанное, на отдельных участках отмечается гололед.В Нижнегорском районе температура опускается до минус 8, осадки отсутствуют, продолжается обработка дорог. В Красногвардейском районе минус 6, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Сакском районе — до минус 5, дороги сухие.В Ленинском и Черноморском районах температура воздуха держится на уровне минус 5 градусов, осадки не наблюдаются, дорожное покрытие местами влажное и обработанное.В Симферополе и пригороде температура воздуха составляет от минус 5 до минус 6 градусов. Осадки отсутствуют, улично-дорожная сеть обработана.В Белогорском районе столбики термометров опускаются до минус 9 градусов, дорожное покрытие обработано, местами сухое. Проводится патрулирование и превентивная обработка потенциально опасных участков.На Южном берегу Крыма погодные условия более мягкие. В Алуште температура около нуля градусов, покрытие сухое. На Ангарском перевале и в районе Шапки Партизан — до минус 4 градусов, осадки отсутствуют. В Ялте около минус 1, осадки прекратились, продолжаются работы на загородных дорогах и городской улично-дорожной сети.В Джанкойском районе температура достигает минус 8 градусов, осадки не фиксируются, дорожное покрытие обработано, местами влажное и сухое.

