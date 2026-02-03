Рейтинг@Mail.ru
Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
Ситуация на дорогах Крыма
Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника
К вечеру вторника осадки на большей части Крыма прекратились. Сейчас дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, однако на отдельных участках... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. К вечеру вторника осадки на большей части Крыма прекратились. Сейчас дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, однако на отдельных участках остается влажным, местами возможно образование гololеда. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымавтодор".По данным дорожников, в Судаке температура воздуха около 3 градусов мороза, осадков нет, покрытие преимущественно влажное, местами сухое и обработанное. В районе Грушевого перевала столбики термометров опускаются до минус 7, осадки отсутствуют, дорожное полотно обработано.В Бахчисарайском районе -3, без осадков, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Керчи температура достигает минус 6 градусов, дорожное покрытие влажное и обработанное, на отдельных участках отмечается гололед.В Нижнегорском районе температура опускается до минус 8, осадки отсутствуют, продолжается обработка дорог. В Красногвардейском районе минус 6, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Сакском районе — до минус 5, дороги сухие.В Ленинском и Черноморском районах температура воздуха держится на уровне минус 5 градусов, осадки не наблюдаются, дорожное покрытие местами влажное и обработанное.В Симферополе и пригороде температура воздуха составляет от минус 5 до минус 6 градусов. Осадки отсутствуют, улично-дорожная сеть обработана.В Белогорском районе столбики термометров опускаются до минус 9 градусов, дорожное покрытие обработано, местами сухое. Проводится патрулирование и превентивная обработка потенциально опасных участков.На Южном берегу Крыма погодные условия более мягкие. В Алуште температура около нуля градусов, покрытие сухое. На Ангарском перевале и в районе Шапки Партизан — до минус 4 градусов, осадки отсутствуют. В Ялте около минус 1, осадки прекратились, продолжаются работы на загородных дорогах и городской улично-дорожной сети.В Джанкойском районе температура достигает минус 8 градусов, осадки не фиксируются, дорожное покрытие обработано, местами влажное и сухое.
Новости
Мороз и гололед: ситуация на дорогах Крыма к вечеру вторника

Обстановка на дорогах Крыма к вечеру вторника

22:25 03.02.2026
 
© КрымавтодорСитуация на дорогах Крыма 3 февраля 2026
Ситуация на дорогах Крыма 3 февраля 2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. К вечеру вторника осадки на большей части Крыма прекратились. Сейчас дорожное покрытие обработано противогололедными материалами, однако на отдельных участках остается влажным, местами возможно образование гололеда. Об этом сообщают в пресс-службе "Крымавтодор".
По данным дорожников, в Судаке температура воздуха около 3 градусов мороза, осадков нет, покрытие преимущественно влажное, местами сухое и обработанное. В районе Грушевого перевала столбики термометров опускаются до минус 7, осадки отсутствуют, дорожное полотно обработано.
В Бахчисарайском районе -3, без осадков, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Керчи температура достигает минус 6 градусов, дорожное покрытие влажное и обработанное, на отдельных участках отмечается гололед.
В Нижнегорском районе температура опускается до минус 8, осадки отсутствуют, продолжается обработка дорог. В Красногвардейском районе минус 6, покрытие в основном сухое, местами влажное. В Сакском районе — до минус 5, дороги сухие.
В Ленинском и Черноморском районах температура воздуха держится на уровне минус 5 градусов, осадки не наблюдаются, дорожное покрытие местами влажное и обработанное.
В Симферополе и пригороде температура воздуха составляет от минус 5 до минус 6 градусов. Осадки отсутствуют, улично-дорожная сеть обработана.
В Белогорском районе столбики термометров опускаются до минус 9 градусов, дорожное покрытие обработано, местами сухое. Проводится патрулирование и превентивная обработка потенциально опасных участков.
На Южном берегу Крыма погодные условия более мягкие. В Алуште температура около нуля градусов, покрытие сухое. На Ангарском перевале и в районе Шапки Партизан — до минус 4 градусов, осадки отсутствуют. В Ялте около минус 1, осадки прекратились, продолжаются работы на загородных дорогах и городской улично-дорожной сети.
В Джанкойском районе температура достигает минус 8 градусов, осадки не фиксируются, дорожное покрытие обработано, местами влажное и сухое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
