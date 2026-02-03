Рейтинг@Mail.ru
Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник
Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. Гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. Гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица.В Ялте и Алуште облачно, снег. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0...+2 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут -8...-10, днем -4...-6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник до -11 градусов и гололед

00:00 03.02.2026 (обновлено: 00:01 03.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. Гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, ночью местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11, на ЮБК 0…-2 градуса, днем -1…-6, на ЮБК 0…+2 градуса", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица.
В Ялте и Алуште облачно, снег. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0...+2 градуса.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут -8...-10, днем -4...-6 градусов.
