Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. Гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 03.02.2026

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/07/1143989441_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_84b2d456abe4e38798a6a5ab37751484.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится морозная погода. В южных районах полуострова снег. Гололед, гололедица. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9, днем -3...-5 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный ночью 15-20 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...-3. На дорогах гололедица.В Ялте и Алуште облачно, снег. Температура воздуха ночью 0...-2, днем 0...+2 градуса.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью столбики термометров покажут -8...-10, днем -4...-6 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

