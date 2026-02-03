Рейтинг@Mail.ru
Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя псевдорасследования и фабрикуя липовые уголовные дела в отношении крымчан. Их цель - "отмыть" деньги в рамках большой коррупционной схемы, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" (АРК) направила повестки депутатам Государственного совета Крыма с требованием явиться в Киев. Им предъявлено обвинение в "коллаборационизме" и "оправдании" СВО. Так, главе комитета ГС РК по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина зовут для ознакомления "с материалами досудебного расследования и вручения обвинительного акта".По словам Колесниченко, упомянутая "прокуратура", как и "представительство президента Украины в АРК", активно финансировались и после того, как Крым вернулся в Россию. Они продолжают штамповать дела исключительно с целью обогащения.Работа по фабрикованию надуманных обвинений и такого рода уголовных дел в отношении крымчан в последнее время заметно активизировалась в связи с тем, что на Украине начали выяснять, куда деваются деньги, заявил он.Тем не менее все эти обвинения и дела были и есть "внутренними фантазиями, действующими исключительно на той территории, которая еще называется Украина", добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"
Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует

Киев фабрикует липовые дела против крымчан ради "отмывания" коррупционных схем - политолог

17:00 03.02.2026 (обновлено: 17:31 03.02.2026)
 
Флаг Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя псевдорасследования и фабрикуя липовые уголовные дела в отношении крымчан. Их цель - "отмыть" деньги в рамках большой коррупционной схемы, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".
Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" (АРК) направила повестки депутатам Государственного совета Крыма с требованием явиться в Киев. Им предъявлено обвинение в "коллаборационизме" и "оправдании" СВО. Так, главе комитета ГС РК по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина зовут для ознакомления "с материалами досудебного расследования и вручения обвинительного акта".
По словам Колесниченко, упомянутая "прокуратура", как и "представительство президента Украины в АРК", активно финансировались и после того, как Крым вернулся в Россию. Они продолжают штамповать дела исключительно с целью обогащения.
"Деньги на крымском направлении получали очень многие за то, чего они сделать не могли. Поэтому возбуждение новых дополнительных уголовных дел против кого-либо – это большая коррупционная схема по отмыванию денег", – сказал Колесниченко.
Работа по фабрикованию надуманных обвинений и такого рода уголовных дел в отношении крымчан в последнее время заметно активизировалась в связи с тем, что на Украине начали выяснять, куда деваются деньги, заявил он.
Тем не менее все эти обвинения и дела были и есть "внутренними фантазиями, действующими исключительно на той территории, которая еще называется Украина", добавил он.

"Все, что там делают против крымчан в части возбуждения дел для нас не имеет значения до того момента, пока вы не попытаетесь пересечь границу Украины. Воюющая территория с неадекватными, больными людьми. Поэтому вне зависимости, возбуждали там против вас уголовные дела или не возбуждали, пока там не восстановлен порядок и законность, появляться крымчанам там не стоит", – резюмировал он.

