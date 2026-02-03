https://crimea.ria.ru/20260203/lipovye-dela-protiv-krymchan-na-ukraine-kto-i-zachem-ikh-shtampuet-1152917282.html

Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует

Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. После возвращения Крыма в Россию ряд структур, действовавших на полуострове до 2014 года, продолжают существовать на Украине фиктивно, проводя псевдорасследования и фабрикуя липовые уголовные дела в отношении крымчан. Их цель - "отмыть" деньги в рамках большой коррупционной схемы, заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио "Спутник в Крыму".Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" (АРК) направила повестки депутатам Государственного совета Крыма с требованием явиться в Киев. Им предъявлено обвинение в "коллаборационизме" и "оправдании" СВО. Так, главе комитета ГС РК по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина зовут для ознакомления "с материалами досудебного расследования и вручения обвинительного акта".По словам Колесниченко, упомянутая "прокуратура", как и "представительство президента Украины в АРК", активно финансировались и после того, как Крым вернулся в Россию. Они продолжают штамповать дела исключительно с целью обогащения.Работа по фабрикованию надуманных обвинений и такого рода уголовных дел в отношении крымчан в последнее время заметно активизировалась в связи с тем, что на Украине начали выяснять, куда деваются деньги, заявил он.Тем не менее все эти обвинения и дела были и есть "внутренними фантазиями, действующими исключительно на той территории, которая еще называется Украина", добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"

