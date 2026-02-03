https://crimea.ria.ru/20260203/krymchanin-syadet-na-7-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-pasynka-1152906904.html

Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, между подсудимым и его пасынком произошел конфликт в апреле 2025 года. Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов."Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", – сказано в сообщении.Очевидцами была вызвана бригада скорой медицинской помощи, работники которой госпитализировали потерпевшего. Суд первой инстанции приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре."Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоСотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег

