Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T12:32
2026-02-03T12:32
приговор
симферополь
верховный суд крыма
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, между подсудимым и его пасынком произошел конфликт в апреле 2025 года. Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов."Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", – сказано в сообщении.Очевидцами была вызвана бригада скорой медицинской помощи, работники которой госпитализировали потерпевшего. Суд первой инстанции приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре."Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоСотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
симферополь
крым
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
приговор, симферополь, верховный суд крыма, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка

В Крыму за покушение на убийство пасынка мужчину приговорили к 7 годам колонии

12:32 03.02.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По информации надзорного ведомства, между подсудимым и его пасынком произошел конфликт в апреле 2025 года. Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов.
"Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", – сказано в сообщении.
Очевидцами была вызвана бригада скорой медицинской помощи, работники которой госпитализировали потерпевшего. Суд первой инстанции приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.
"Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынка
Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
 
ПриговорСимферопольВерховный суд КрымаНовости КрымаКрымПрокуратура Республики Крым
 
ТЕГИ
