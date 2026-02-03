https://crimea.ria.ru/20260203/krymchanin-syadet-na-7-let-za-pokushenie-na-ubiystvo-pasynka-1152906904.html
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T12:32
2026-02-03T12:32
2026-02-03T12:32
приговор
симферополь
верховный суд крыма
новости крыма
крым
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110268/34/1102683492_0:177:4995:2987_1920x0_80_0_0_a4f7be8d83e209ad3d7763449aff84a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 62-летнего жителя Симферополя приговорили к семи годам лишения свободы за покушение на убийство пасынка. Верховный суд республики оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По информации надзорного ведомства, между подсудимым и его пасынком произошел конфликт в апреле 2025 года. Мужчина, взяв кухонный нож, нанес потерпевшему несколько ударов."Пасынок попытался выбежать из дома, однако подсудимый догнал его и нанес еще один удар", – сказано в сообщении.Очевидцами была вызвана бригада скорой медицинской помощи, работники которой госпитализировали потерпевшего. Суд первой инстанции приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре."Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Сочи 17-летнего подростка подозревают в убийстве матери и покушении на жизнь младшего брата – следователи начали расследование.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Избил до смерти: жителя Евпатории будут судить за гибель пасынкаУбил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемогоСотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110268/34/1102683492_390:0:4606:3162_1920x0_80_0_0_4d111d1065450ef41b3cac2d3c2a5e3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приговор, симферополь, верховный суд крыма, новости крыма, крым, прокуратура республики крым
Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
В Крыму за покушение на убийство пасынка мужчину приговорили к 7 годам колонии