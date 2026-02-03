https://crimea.ria.ru/20260203/krymchanin-poydet-pod-sud-za-smertelnoe-dtp-s-dvumya-pogibshimi-1152908941.html
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
В Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:05
2026-02-03T14:05
2026-02-03T14:05
новости крыма
прокуратура республики крым
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152909143_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_bbb111a3478f176c6e2ad4b3a959af30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В апреле прошлого года 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Kia К5, двигался по автодороге Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21043.И уточнили, что уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260202/legkovushka-vletela-v-derevo-v-krymu--postradala-17-letnyaya-devushka-1152893157.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152909143_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6dd790b4e24daf5546c5bc81752074ca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
В Ялте водителя иномарки будут судить за смертельное ДТП с двумя погибшими