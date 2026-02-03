Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
В Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека.
2026-02-03T14:05
2026-02-03T14:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.В апреле прошлого года 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Kia К5, двигался по автодороге Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21043.
Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими

В Ялте водителя иномарки будут судить за смертельное ДТП с двумя погибшими

14:05 03.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В Ялте перед судом предстанет водитель иномарки, обвиняемый в дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В апреле прошлого года 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем Kia К5, двигался по автодороге Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 21043.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночное время во время дождя. В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля ВАЗ", – проинформировали в ведомстве.
И уточнили, что уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.
