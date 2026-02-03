Рейтинг@Mail.ru
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/krymchane-otdali-moshennikam-bolshe-30-millionov-rubley-za-nedelyu-1152907193.html
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
Больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы. По статистике, которую... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T19:52
2026-02-03T19:52
новости крыма
мвд по республике крым
крым
происшествия
интернет
соцсети
мессенджеры
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136580_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_bd848b25629e8c85a0628969902dc246.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы. По статистике, которую опубликовали в республиканском МВД, за неделю аферисты обманули 43 крымчанина.Мошенники звонят по телефону, а также действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры, добавили правоохранители. Аферисты вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.Так, в полицию Симферополя обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что через мессенджер с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, и сообщил о якобы выявленной на ее банковском счете подозрительной активности.Чтобы выполнить указания, женщина передала курьеру 1 миллион рублей, после чего связь с "сотрудником" прервалась, рассказали правоохранители. И напомнили, что, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, как заставить мошенника первым бросить трубку. По его словам, телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делатьЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136580_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_b1eaabaa6b504f6173261483d892a867.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, мвд по республике крым, крым, происшествия, интернет, соцсети, мессенджеры, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество
Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю

За неделю 43 жителя Крыма отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей

19:52 03.02.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы. По статистике, которую опубликовали в республиканском МВД, за неделю аферисты обманули 43 крымчанина.
"С 26 января по 1 февраля в Крыму 43 человека стали жертвами дистанционных мошенников, потеряв более 30 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
Мошенники звонят по телефону, а также действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры, добавили правоохранители. Аферисты вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.
Так, в полицию Симферополя обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что через мессенджер с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, и сообщил о якобы выявленной на ее банковском счете подозрительной активности.
"Собеседник утверждал, что женщина подозревается в финансировании организации, признанной в РФ запрещенной, и предупредил об уголовной ответственности. А когда пенсионерка стала отрицала свою причастность, тогда лжесотрудник заявил, что необходимо срочно поместить все ее сбережения на "безопасный счет", – уточнили в МВД.
Чтобы выполнить указания, женщина передала курьеру 1 миллион рублей, после чего связь с "сотрудником" прервалась, рассказали правоохранители. И напомнили, что, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, как заставить мошенника первым бросить трубку. По его словам, телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делать
Лжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионов
На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
 
Новости КрымаМВД по Республике КрымКрымПроисшествияИнтернетСоцсетиМессенджерыКибербезопасностьКиберпреступностьМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:26До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
20:14Снегопад обрушился на Ялту
19:52Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю
19:30Обвиняемый в жестоком убийстве мальчика в Петербурге арестован
19:05В Крыму отменили полный переход на безнал в общественном транспорте
18:59Уникальные и редкие акварели покажут на выставке в Симферополе
18:43В Крыму подросток без прав сжег ВАЗ
18:26"Объективная реальность": зачем Рютте пообещал ввод войск НАТО на Украину
18:13Троих севастопольцев осудили за "тайник" с крупной партией наркотиков
18:02Рютте пожаловался на бездействие членов НАТО в закупке оружия для Киева
17:52В Ленинградской области мать выбросила детей с 16-го этажа
17:43Новый мощный взрыв на Солнце – когда ждать магнитную бурю
17:34Жестокое убийство ребенка в Петербурге: предъявлено обвинение
17:10Водовод в Евпатории построен на 85%
17:00Липовые дела против крымчан на Украине: кто и зачем их штампует
16:30При атаке ВСУ на Новую Каховку пострадали пять человек
16:22Зеленский заявил о корректировке работы переговорной группы
16:11Париж просит Москву о контактах Макрона с Путиным
16:03В Харькове поражена ТЭЦ и две подстанции – в городе объявлен режим ЧС
15:55ВТБ: 16% россиян узнают о схемах мошенников из онлайн-приложений банков
Лента новостейМолния