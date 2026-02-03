https://crimea.ria.ru/20260203/krymchane-otdali-moshennikam-bolshe-30-millionov-rubley-za-nedelyu-1152907193.html

Крымчане отдали мошенникам больше 30 миллионов рублей за неделю

Больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы. По статистике, которую... РИА Новости Крым, 03.02.2026

новости крыма

мвд по республике крым

крым

происшествия

интернет

соцсети

мессенджеры

кибербезопасность

киберпреступность

мошенничество

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Больше 30 миллионов рублей из Крыма ушли на "безопасные счета", а также "правоохранителям" и на различные интернет-платформы. По статистике, которую опубликовали в республиканском МВД, за неделю аферисты обманули 43 крымчанина.Мошенники звонят по телефону, а также действуют через интернет-сайты, социальные сети и мессенджеры, добавили правоохранители. Аферисты вынуждают установить сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.Так, в полицию Симферополя обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что через мессенджер с ней связался неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка РФ, и сообщил о якобы выявленной на ее банковском счете подозрительной активности.Чтобы выполнить указания, женщина передала курьеру 1 миллион рублей, после чего связь с "сотрудником" прервалась, рассказали правоохранители. И напомнили, что, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщите об этом в полицию по единому номеру 102 или обратитесь с письменным заявлением в любое ближайшее отделение полиции.Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, как заставить мошенника первым бросить трубку. По его словам, телефонные мошенники чаще всего сами завершают разговор, если собеседник не следует навязанному сценарию, отвечает сдержанно и избегает эмоциональной вовлеченности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Карту заблокировали при снятии наличных: почему это возможно и что делатьЛжебезопасность по телефону: севастопольцы за день лишились 5 миллионовНа Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери

