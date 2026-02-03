Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/kakoy-segodnya-prazdnik-3-fevralya-1134643331.html
Какой сегодня праздник: 3 февраля
Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Какой сегодня праздник: 3 февраля
Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T00:01
2026-02-03T00:00
праздники и памятные даты
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111610/17/1116101799_0:77:2804:1654_1920x0_80_0_0_48b3e81bc13081e436ca25452017bf74.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.Что празднуют в миреВ этот день во всем мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Кстати, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом – английский язык, а на втором – голландский.Также ежегодно 3 февраля отмечают День морковного пирога. Интересный факт по этому случаю: морковь использовалась для приготовления сладких пирожков еще в Средневековье. Сахар и подсластители были дорогими, и многие люди использовали морковь в качестве их заменителей в десертах.Еще сегодня День волшебства варежек на резинке, День кормления птиц, День мороженого на завтрак и Международный день нежности. Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима.Знаменательные событияВ 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.В 1830 году Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.Кто родился3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В 15 лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу он сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111610/17/1116101799_0:0:2494:1870_1920x0_80_0_0_e4d989c2cffd3392ad4ce51253c923df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, новости, общество
Какой сегодня праздник: 3 февраля

Что празднуют в России и в мире 3 февраля

00:01 03.02.2026
 
© РИА Новости . Maksim Blinov / Перейти в фотобанкСуперлуние, наблюдаемое в Москве
Суперлуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Maksim Blinov
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.

Что празднуют в мире

В этот день во всем мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Кстати, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом – английский язык, а на втором – голландский.
Также ежегодно 3 февраля отмечают День морковного пирога. Интересный факт по этому случаю: морковь использовалась для приготовления сладких пирожков еще в Средневековье. Сахар и подсластители были дорогими, и многие люди использовали морковь в качестве их заменителей в десертах.
Еще сегодня День волшебства варежек на резинке, День кормления птиц, День мороженого на завтрак и Международный день нежности. Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима.

Знаменательные события

В 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.
В 1830 году Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.
В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.

Кто родился

3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В 15 лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".
В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу он сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.
В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".
Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какой сегодня праздник: 3 февраля
00:00Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник
22:41Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
22:30Землетрясение в Крыму и крушение самолета в Орске: главное за день
22:08IT-специалисты могут получить отсрочку от срочной службы через Госуслуги
21:47Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
21:31Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
21:22Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
21:08Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования
20:56В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
20:38Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом
20:24О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
20:05На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
19:51В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
19:37В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
19:22Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
Лента новостейМолния