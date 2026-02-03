https://crimea.ria.ru/20260203/kakoy-segodnya-prazdnik-3-fevralya-1134643331.html

Какой сегодня праздник: 3 февраля

Какой сегодня праздник: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Какой сегодня праздник: 3 февраля

Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T00:01

2026-02-03T00:01

2026-02-03T00:00

праздники и памятные даты

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111610/17/1116101799_0:77:2804:1654_1920x0_80_0_0_48b3e81bc13081e436ca25452017bf74.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире ведут борьбу с ненормативной лексикой и едят морковные пироги. Также в этот день родился автор марша "Прощание славянки" Василий Агапкин.Что празднуют в миреВ этот день во всем мире отмечают День борьбы с ненормативной лексикой. Кстати, русский язык стоит на третьем месте по количеству нецензурных слов в мире. На первом – английский язык, а на втором – голландский.Также ежегодно 3 февраля отмечают День морковного пирога. Интересный факт по этому случаю: морковь использовалась для приготовления сладких пирожков еще в Средневековье. Сахар и подсластители были дорогими, и многие люди использовали морковь в качестве их заменителей в десертах.Еще сегодня День волшебства варежек на резинке, День кормления птиц, День мороженого на завтрак и Международный день нежности. Именины у Агнии, Валериана, Евгения, Максима.Знаменательные событияВ 1565 году русский царь Иван IV Грозный учредил опричнину. Так называется часть государства, находившаяся в непосредственном управлении царя и служившая ему опорой в борьбе за создание сильной центральной власти.В 1830 году Российская империя, Великобритания и Франция подписали Лондонский протокол, признав тем самым независимость Греции от Османской империи.В 1966 году советская автоматическая межпланетная станция "Луна-9" впервые в мире приземлилась на поверхность Луны в район Океана Бурь и передала первую лунную фотопанораму.Кто родился3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон. В 15 лет он писал увертюру к комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь", в состав которой вошел его знаменитый Свадебный марш. Еще одно популярное произведение композитора посвящено памяти любимой сестры – "Реквием для Фанни".В 1884 году на свет появился Василий Агапкин – русский военный дирижер и композитор, автор марша "Прощание славянки". Музыку к маршу он сочинил в 1912 году в честь отправления русских добровольцев на Первую Балканскую войну. 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади он дирижировал сводным оркестром.В 1941 году родился советский киносценарист, драматург и прозаик Эдуард Володарский. Его считают мастером слова и авторитетнейшим специалистом в своей области. За свою творческую карьеру Володарский написал около 70 сценариев. Наиболее известны фильмы: "Мой друг Иван Лапшин", "Емельян Пугачев", "Контракт века", "Штрафбат", "Троцкий".Также 3 февраля родились актер Андрей Чернышов, экс-министр обороны СССР Евгений Шапошников, американская актриса Мора Тирни.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, новости, общество