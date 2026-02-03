https://crimea.ria.ru/20260203/kak-nasytit-krymskiy-rynok-podsolnechnym-maslom-1152896370.html

Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Насытить крымский рынок высококачественным подсолнечным или рапсовым маслом поможет переработка как крымского, так и выращенного в Запорожской области сырья. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.По его словам, специалисты крымского минсельхоза общались как с собственниками предприятия, так и с коллегами из профильного министерства о том, чтобы сырье, выращенное в Крыму и в Запорожской области, перерабатывать именно на этом предприятии, а не вывозить в другие регионы РФ. Системный диалог ведется.При этом в дальнейшем, в случае переизбытка масличных культур можно рассматривать и возможность экспорта, потому что не всегда выгодно переработать на месте, а все-таки иногда имеет смысл заниматься сырьевой торговлей, добавил министр.Ранее сообщалось, что в Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуПошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвоеИз-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое

