Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом - РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T09:17
2026-02-03T09:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Насытить крымский рынок высококачественным подсолнечным или рапсовым маслом поможет переработка как крымского, так и выращенного в Запорожской области сырья. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.По его словам, специалисты крымского минсельхоза общались как с собственниками предприятия, так и с коллегами из профильного министерства о том, чтобы сырье, выращенное в Крыму и в Запорожской области, перерабатывать именно на этом предприятии, а не вывозить в другие регионы РФ. Системный диалог ведется.При этом в дальнейшем, в случае переизбытка масличных культур можно рассматривать и возможность экспорта, потому что не всегда выгодно переработать на месте, а все-таки иногда имеет смысл заниматься сырьевой торговлей, добавил министр.Ранее сообщалось, что в Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сильные морозы отразятся на урожае в КрымуПошлину на вывоз из России подсолнечного масла снизят вдвоеИз-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвое
Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом

В Крыму оценили перспективы производства подсолнечного масла в Запорожской области

09:17 03.02.2026 (обновлено: 09:50 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Венявский / Перейти в фотобанкПродажа подсолнечного масла
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Насытить крымский рынок высококачественным подсолнечным или рапсовым маслом поможет переработка как крымского, так и выращенного в Запорожской области сырья. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк.

"На территории (Запорожской области – ред.) области исторически очень сильно было развито производство технических культур – подсолнуха, рапса, масличных культур. Соответственно, там есть очень серьезные предприятия с полным циклом переработки. Могут получать масло как сырьевое, так и пищевое", – рассказал министр.

По его словам, специалисты крымского минсельхоза общались как с собственниками предприятия, так и с коллегами из профильного министерства о том, чтобы сырье, выращенное в Крыму и в Запорожской области, перерабатывать именно на этом предприятии, а не вывозить в другие регионы РФ. Системный диалог ведется.

"Почему? Во-первых, мы свой, крымский рынок насытим маслом, потому что тот объем (подсолнечника – ред.), который мы выращиваем Крыму, не такой уж большой. А логистика и переработка сырья в Запорожской области может дать тот объем масла, который нам необходим внутри республики, а также в Херсонской области для потребления", – объяснил глава ведомства.

При этом в дальнейшем, в случае переизбытка масличных культур можно рассматривать и возможность экспорта, потому что не всегда выгодно переработать на месте, а все-таки иногда имеет смысл заниматься сырьевой торговлей, добавил министр.
Ранее сообщалось, что в Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.
