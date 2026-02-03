https://crimea.ria.ru/20260203/gotovil-terakt-na-obekte-energetiki--v-moskve-zaderzhan-agent-kieva-1152901661.html

Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева

Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева

29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб, сообщает во вторник Центр... РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T10:09

2026-02-03T10:09

2026-02-03T10:09

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

москва

новости

теракт

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, фигурант был завербован членом террористической организации через Telegram и по его указанию прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Далее он должен был отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.Фигурант дал признательные показания. У него изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, телефон с перепиской с куратором о подготовке взрыва. Уголовное дело открыто по статьям о незаконном приобретении и ношение взрывных устройств и о приготовление к диверсии группой лиц по предварительному сговору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБШкольник готовил теракт в одной из школ Омской областиПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке

москва

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), москва, новости, теракт, украина