Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902740_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_360ac3fe715f0ec249919bd879055435.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, фигурант был завербован членом террористической организации через Telegram и по его указанию прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Далее он должен был отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.Фигурант дал признательные показания. У него изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, телефон с перепиской с куратором о подготовке взрыва. Уголовное дело открыто по статьям о незаконном приобретении и ношение взрывных устройств и о приготовление к диверсии группой лиц по предварительному сговору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБШкольник готовил теракт в одной из школ Омской областиПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
Новости
Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева

Иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Подмосковье

10:09 03.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве задержан гражданин иностранного государства, 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины", – цитирует сообщение РИА Новости.
По данным ФСБ, фигурант был завербован членом террористической организации через Telegram и по его указанию прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Далее он должен был отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.
Фигурант дал признательные показания. У него изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, телефон с перепиской с куратором о подготовке взрыва. Уголовное дело открыто по статьям о незаконном приобретении и ношение взрывных устройств и о приготовление к диверсии группой лиц по предварительному сговору.
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)МоскваНовостиТерактУкраина
 
