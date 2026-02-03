https://crimea.ria.ru/20260203/gotovil-terakt-na-obekte-energetiki--v-moskve-zaderzhan-agent-kieva-1152901661.html
Готовил теракт на объекте энергетики – в Москве задержан агент Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. 29-летний иностранец задержан за подготовку теракта на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ России.По данным ФСБ, фигурант был завербован членом террористической организации через Telegram и по его указанию прибыл в Россию, чтобы совершить диверсию на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области. Далее он должен был отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.Фигурант дал признательные показания. У него изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества пять килограммов, телефон с перепиской с куратором о подготовке взрыва. Уголовное дело открыто по статьям о незаконном приобретении и ношение взрывных устройств и о приготовление к диверсии группой лиц по предварительному сговору.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБШкольник готовил теракт в одной из школ Омской областиПопытка теракта в здании ФСБ в Крыму: задержанный рассказал о вербовке
