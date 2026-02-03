Рейтинг@Mail.ru
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров генсека ООН Антониу Гутерреша после его высказывания о том, что право на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров генсека ООН Антониу Гутерреша после его высказывания о том, что право на самоопределение неприменимо по отношению к жителям Крыма и Донбасса.Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.Он напомнил, что в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом ООН от 1970 года закреплены как принцип уважения территориальной целостности государств, так и развернутое определение права на самоопределение. Также установлено, что каждое государство обязано содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека. При этом, согласно законодательству Украины, к правам человека отнесены права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.Константинов указал, что крымчане, как и жители Донбасса и все люди, имеют право на жизнь и уважение своих этнокультурных прав, а значит, имели полное право самоопределиться в условиях, угрожавших им смертельной опасностью. И сделали они это предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права. Политик также подчеркнул, что оценка легитимности референдумов в Крыму и новых регионах РФ не может даваться в отрыве от оценки госпереворота на Украине 2014 года.По его мнению, ООН подобными заключениями "теряет последние остатки своего авторитета и влияния на обеспечение мира между народами и государствами, соблюдение прав человека, этнокультурных и конфессиональных прав людей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили мнение ООН о самоопределении полуостроваВыводы ООН по Крыму и Донбассу глубоко ошибочны – КремльВ Совфеде ответили на доводы ООН по самоопределению Крыма
антониу гутерриш, владимир константинов, новости, крым, россия, новости крыма, оон
Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым

Глава парламента Крыма Константинов пригласил генсека ООН Гутерреша посетить полуостров

13:07 03.02.2026 (обновлено: 13:25 03.02.2026)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Председатель крымского парламента Владимир Константинов пригласил посетить полуостров генсека ООН Антониу Гутерреша после его высказывания о том, что право на самоопределение неприменимо по отношению к жителям Крыма и Донбасса.
Ранее Гутерреш заявил, что согласно заключению юридической службы Секретариата ООН, к Крыму и Донбассу, в отличие от Гренландии, принцип самоопределения народов неприменим. По его словам, в ситуации с Крымом и новыми регионами якобы преобладает принцип территориальной целостности.
"В Крыму в 2014 году все тщательно изучалось, прежде чем принимать те или иные решения. Генсек ООН со своими экспертами из юридического департамента могут приехать в Крым, мы их приглашаем для того, чтобы побеседовать с крымчанами и органами власти, прежде чем делать такие заявления", – сказал Константинов на заседании президиума Госсовета республики.
Он напомнил, что в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, в соответствии с Уставом ООН от 1970 года закреплены как принцип уважения территориальной целостности государств, так и развернутое определение права на самоопределение. Также установлено, что каждое государство обязано содействовать всеобщему уважению и соблюдению прав человека. При этом, согласно законодательству Украины, к правам человека отнесены права лиц, принадлежащих к нацменьшинствам.
Константинов указал, что крымчане, как и жители Донбасса и все люди, имеют право на жизнь и уважение своих этнокультурных прав, а значит, имели полное право самоопределиться в условиях, угрожавших им смертельной опасностью. И сделали они это предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права. Политик также подчеркнул, что оценка легитимности референдумов в Крыму и новых регионах РФ не может даваться в отрыве от оценки госпереворота на Украине 2014 года.
"Складывается впечатление, что генсек ООН и юридический департамент игнорируют положения упомянутых актов и в свои выводах руководствуются не основополагающими принципами международного права в их взаимосвязи, а интересами государств, поддерживающих госпереворот на Украине 2014 года", – отметил председатель Госсовета РК.
По его мнению, ООН подобными заключениями "теряет последние остатки своего авторитета и влияния на обеспечение мира между народами и государствами, соблюдение прав человека, этнокультурных и конфессиональных прав людей".
