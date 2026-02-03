https://crimea.ria.ru/20260203/dvizhenie-posle-skhoda-vagonov-v-kirovskoy-oblasti-vosstanovili-1152898453.html

Движение после схода вагонов в Кировской области восстановили

Движение после схода вагонов в Кировской области восстановили - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Движение после схода вагонов в Кировской области восстановили

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области, сообщает официальный новостной канал Горьковской железной дороги. (ГЖД).1 февраля на перегоне Оричи – Шалегово в Кировской области с рельсов сошел 21 вагон грузового поезда, что привело к задержке и изменению маршрутов ряда пассажирских поездов.Горьковская железная дорога предпринимает все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего введения их в график.В работах по ликвидации последствий схода было задействовано более 300 железнодорожников, восстановительные поезда и специализированная техника. Специалисты убрали сошедшие вагоны, восстановили опоры контактной сети, а также уложили более 300 метров нового железнодорожного полотна, рассказали в ГЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

