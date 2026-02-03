https://crimea.ria.ru/20260203/dorogi-v-krymu-zamelo-snegom-1152922564.html
Дороги в Крыму замело снегом
Дороги в Крыму замело снегом - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Дороги в Крыму замело снегом
На дорогах Крыма вечером во вторник из-за снегопадов и гололедицы затруднено движение транспорта. На магистрали вышла спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. На дорогах Крыма вечером во вторник из-за снегопадов и гололедицы затруднено движение транспорта. На магистрали вышла спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба "Крымавтодор".Дорожные службы Крыма работают без перерывов: техника очищает и обрабатывает покрытие. Всего в работе на дороге Запрудное — Малый Маяк — Утес, а также на участках дороги А002 работают 10 единиц техники.Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дороги в Крыму замело снегом
Движение на дорогах Крыма во вторник вечером осложнено из-за снегопада и гололедицы