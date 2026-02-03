Рейтинг@Mail.ru
Дороги в Крыму замело снегом - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/dorogi-v-krymu-zamelo-snegom-1152922564.html
Дороги в Крыму замело снегом
Дороги в Крыму замело снегом - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Дороги в Крыму замело снегом
На дорогах Крыма вечером во вторник из-за снегопадов и гололедицы затруднено движение транспорта. На магистрали вышла спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/03/1152922350_39:0:1491:817_1920x0_80_0_0_1809a7c222bf47c6e5075a40f33fc628.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. На дорогах Крыма вечером во вторник из-за снегопадов и гололедицы затруднено движение транспорта. На магистрали вышла спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба "Крымавтодор".Дорожные службы Крыма работают без перерывов: техника очищает и обрабатывает покрытие. Всего в работе на дороге Запрудное — Малый Маяк — Утес, а также на участках дороги А002 работают 10 единиц техники.Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, дороги, дороги крыма, новости крыма, крымская погода, погода в крыму, крымавтодор
Дороги в Крыму замело снегом

Движение на дорогах Крыма во вторник вечером осложнено из-за снегопада и гололедицы

20:38 03.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. На дорогах Крыма вечером во вторник из-за снегопадов и гололедицы затруднено движение транспорта. На магистрали вышла спецтехника. Об этом сообщает пресс-служба "Крымавтодор".

На участке трассы Ялта — Севастополь, в районе Алупки, дорогу заметает снегом, местами образовался накат и гололедица. В Ялте температура воздуха составляет -1 градус, идет сильный снег, в Алуште также -1 и снежная погода.

Дорожные службы Крыма работают без перерывов: техника очищает и обрабатывает покрытие. Всего в работе на дороге Запрудное — Малый Маяк — Утес, а также на участках дороги А002 работают 10 единиц техники.
"Также по данным метеостанции на дорога Феодосия —Орджоникидзе к 21:00 возможно выпадение инея. Дорожники продолжают очистку и обработку покрытия в круглосуточном режиме", — добавили в "Крымавтодор".
Ранее сообщалось, что сильный снегопад обрушился на Южный берег Крыма. В связи с непогодой обесточены несколько прибрежных сел и наблюдаются перебои в работе общественного транспорта.
Лента новостейМолния