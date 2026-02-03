Рейтинг@Mail.ru
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.02.2026
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.02.2026
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России
Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.На данный момент инфляция составляет 6,4% в годовом выражении, но такое ускорение носит ожидаемый характер и связано, в том числе, с перестройкой налоговой системы, пояснил президент.По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.При этом влияние роста налога на добавленную стоимость на цены будет краткосрочным, отметил он."По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", — подчеркнул президент.Он также отметил, что замедление темпов экономического роста в 2025 году было ожидаемым и связано с целенаправленными мерами по борьбе с инфляцией. Путин напомнил, что в 2023-2024 годах рост ВВП составлял 4,1% и 4,3% соответственно.Глава государства подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в ряде отраслей ключевой задачей остается повышение производительности труда и призвал ритмично исполнять меры, заложенные в план структурных изменений в экономике России, рассчитанный до 2030 года."Соответствующие меры включены в план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года. Прошу выполнят его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году", — поручил президент.Кроме того, он указал на необходимость комплексного подхода к экономическому анализу."Обращаю внимание на то, о чем мы всегда говорим: нужно контролировать не только динамику цен, важно видеть и всю картину, все макроэкономические показатели", — отметил глава государства.
До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России

Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5 процентов — Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
На данный момент инфляция составляет 6,4% в годовом выражении, но такое ускорение носит ожидаемый характер и связано, в том числе, с перестройкой налоговой системы, пояснил президент.

"К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до пяти процентов", — отметил российский лидер.

По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.
"Если в 2024 году рост цен составил 9,5%, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6%", — сказал глава государства.
При этом влияние роста налога на добавленную стоимость на цены будет краткосрочным, отметил он.
"По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", — подчеркнул президент.
Он также отметил, что замедление темпов экономического роста в 2025 году было ожидаемым и связано с целенаправленными мерами по борьбе с инфляцией. Путин напомнил, что в 2023-2024 годах рост ВВП составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

"Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил 1%", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в ряде отраслей ключевой задачей остается повышение производительности труда и призвал ритмично исполнять меры, заложенные в план структурных изменений в экономике России, рассчитанный до 2030 года.
"Соответствующие меры включены в план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года. Прошу выполнят его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году", — поручил президент.
Кроме того, он указал на необходимость комплексного подхода к экономическому анализу.
"Обращаю внимание на то, о чем мы всегда говорим: нужно контролировать не только динамику цен, важно видеть и всю картину, все макроэкономические показатели", — отметил глава государства.
