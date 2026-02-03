https://crimea.ria.ru/20260203/do-5-k-kontsu-goda--putin-o-prognoze-inflyatsii-v-rossii-1152922069.html

До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России

До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России - РИА Новости Крым, 03.02.2026

До 5% к концу года – Путин о прогнозе инфляции в России

Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости Крым, 03.02.2026

2026-02-03T20:26

2026-02-03T20:26

2026-02-03T20:26

владимир путин (политик)

россия

экономика

инфляция

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152420263_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_51d7b21395d818d0266fd7381985b8e2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться примерно до 5%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.На данный момент инфляция составляет 6,4% в годовом выражении, но такое ускорение носит ожидаемый характер и связано, в том числе, с перестройкой налоговой системы, пояснил президент.По его словам, рост цен в стране удалось заметно замедлить уже в 2025 году.При этом влияние роста налога на добавленную стоимость на цены будет краткосрочным, отметил он."По оценкам и правительства, и Центрального банка, то есть, уважаемые коллеги, по вашим оценкам, влияние этих изменений на цены будет краткосрочным", — подчеркнул президент.Он также отметил, что замедление темпов экономического роста в 2025 году было ожидаемым и связано с целенаправленными мерами по борьбе с инфляцией. Путин напомнил, что в 2023-2024 годах рост ВВП составлял 4,1% и 4,3% соответственно.Глава государства подчеркнул, что в условиях дефицита кадров в ряде отраслей ключевой задачей остается повышение производительности труда и призвал ритмично исполнять меры, заложенные в план структурных изменений в экономике России, рассчитанный до 2030 года."Соответствующие меры включены в план структурных изменений в экономике, рассчитанный до 2030 года. Прошу выполнят его ритмично, по намеченному графику, чтобы первые значимые результаты были заметны уже в текущем году", — поручил президент.Кроме того, он указал на необходимость комплексного подхода к экономическому анализу."Обращаю внимание на то, о чем мы всегда говорим: нужно контролировать не только динамику цен, важно видеть и всю картину, все макроэкономические показатели", — отметил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько в России выросли зарплатыИнфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять летЧто способно остановить инфляцию в России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, инфляция, новости