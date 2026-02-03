Рейтинг@Mail.ru
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/devochka-napala-s-nozhom-na-sverstnitsu-v-shkole-v-krasnoyarskom-krae-1152912227.html
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T14:47
2026-02-03T14:59
новости
красноярский край
происшествия
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_aec84fea1a5216859f8c91885124c841.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Подозреваемая в нападении задержана. Обстоятельства происшествия выясняются.Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.Как уточнили в региональном управлении МВД, ученица 7-го класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее она нанесла ранение одной из школьниц.Ранее во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
красноярский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/01/1128464944_75:0:1280:904_1920x0_80_0_0_9dfbc04d47646dcec07a74f81767f1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, красноярский край, происшествия, школа
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае

14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае

14:47 03.02.2026 (обновлено: 14:59 03.02.2026)
 
© РИА Новости КрымМашины полиции
Машины полиции - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.
Подозреваемая в нападении задержана. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.
Как уточнили в региональном управлении МВД, ученица 7-го класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее она нанесла ранение одной из школьниц.
Ранее во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКрасноярский крайПроисшествияШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:21Умерла диктор и телеведущая Светлана Жильцова
15:10Авария на сетях частично обесточила Алушту
14:58В Севастополе на жилье льготникам выделят около 1 миллиарда рублей
14:47Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:43Задание за 4 тысячи рублей: крымчанин ответит за работу на СБУ
14:27Новости СВО: российская армия улучшает тактическое положение
14:14В Сочи сель заблокировал дорогу
14:05Крымчанин пойдет под суд за смертельное ДТП с двумя погибшими
13:54Землетрясение в Крыму - зафиксирован афтершок
13:47Войска НАТО появятся на Украине сразу после мирного соглашения – Рютте
13:37По опыту Крыма: ДНР и ЛНР подадут иски к Украине
13:28Украина согласовала с Западом план обеспечения мирного соглашения - FT
13:20Предложения РФ в силе: в Кремле прокомментировали истечение срока ДСНВ
13:07Генсека ООН Гутерреша пригласили в Крым
12:48В Севастополе вылов рыбы вырос в полтора раза в 2025 году
12:32Крымчанин сядет на 7 лет за покушение на убийство пасынка
12:24Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
12:19NASA отложило старт лунной миссии
12:07ВСУ нанесли удар по Новой Каховке – погибли три человека
11:56Насколько в России выросли зарплаты
Лента новостейМолния