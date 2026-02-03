https://crimea.ria.ru/20260203/devochka-napala-s-nozhom-na-sverstnitsu-v-shkole-v-krasnoyarskom-krae-1152912227.html
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.Подозреваемая в нападении задержана. Обстоятельства происшествия выясняются.Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.Как уточнили в региональном управлении МВД, ученица 7-го класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее она нанесла ранение одной из школьниц.Ранее во вторник в городской гимназии Уфы ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.Уголовные дела, в том числе о халатности, возбуждены после нападения, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу в школе в Красноярском крае
14:47 03.02.2026 (обновлено: 14:59 03.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. В городе Кодинск Красноярского края 14-летняя школьница ранила ножом свою сверстницу, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"3 февраля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что 14-летняя учащаяся одной из школ города Кодинска после конфликта с учителем причинила ножом телесное повреждение своей сверстнице. Пострадавшая доставлена в больницу, ей оказана необходимая медицинская помощь, угрозы жизни нет", – говорится в сообщении.
Подозреваемая в нападении задержана. Обстоятельства происшествия выясняются.
Также будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения по обеспечению безопасности на территории учреждения.
Как уточнили в региональном управлении МВД, ученица 7-го класса попыталась нанести ранение учителю, однако ей помешали одноклассники. Позднее она нанесла ранение одной из школьниц.
Ранее во вторник в городской гимназии Уфы
ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического автомата по учителю и одноклассникам, нападавшего задержали правоохранители.
Уголовные дела
, в том числе о халатности, возбуждены после нападения, сообщает следственное управление СК РФ по Башкортостану.
