https://crimea.ria.ru/20260203/chto-tramp-gotovit-dlya-evropy--mnenie-1152891869.html
Что Трамп готовит для Европы – мнение
Что Трамп готовит для Европы – мнение - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Что Трамп готовит для Европы – мнение
Президент США Дональд Трамп, реализуя обновленную стратегию в соответствии с давней доктриной Монро под лозунгом "Сделаем Америку снова великой", намерен... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T06:49
2026-02-03T06:49
2026-02-03T06:49
мнения
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
сша
дональд трамп
европа
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122510675_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_433dfe4f9ba829aabe72d9ece2ce84a6.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, реализуя обновленную стратегию в соответствии с давней доктриной Монро под лозунгом "Сделаем Америку снова великой", намерен реализовать в Европе "план Маршалла", чтобы не дать ей мешать там, где интересы европейских лидеров и Штатов пересекаются. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.Доктрина Монро – декларация принципов внешней политики США, провозглашенная в декабре 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. План Маршалла – программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны.По словам Горбачева, в данный момент Трамп в рамках утвержденной им обновленной стратегии нацбезопасности США реализует под одним лозунгом MAGA (Make America Great Again, с англ. "Сделаем Америку снова великой") весьма разнонаправленные проекты по мотивам доктрины Монро.Так, он делает заявления относительно Западного полушария как вотчины США, при этом не оставляет без внимания так называемый Большой Ближний Восток, где речь сегодня идет не только об Иране, а в целом о расширении влияния Америки в регионе, сказал Горбачев.Как и тогда, при реализации программы Соединенных Штатов для помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутой госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом в 1947 году, сегодня лидер Америки Дональд Трамп заключает сделки, приносящие ему прибыль, отметил Горбачев. Причем, как бизнесмен, он больше заинтересован в прибыли даже не политической, а финансовой, поэтому продолжит додавливать Европу, а по сути, покупать и подкупать, заметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнениеБелый дом переходит в оборону: что задумала Европа в борьбе с ТрампомОбщество раскололось: в США бунт из-за плана по восстановлению Венесуэлы
сша
европа
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122510675_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b020e4e7d382647481dadaf04a98ddf0.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мнения, сергей горбачев, сша, дональд трамп, европа, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп, реализуя обновленную стратегию в соответствии с давней доктриной Монро под лозунгом "Сделаем Америку снова великой", намерен реализовать в Европе "план Маршалла", чтобы не дать ей мешать там, где интересы европейских лидеров и Штатов пересекаются. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев.
Доктрина Монро – декларация принципов внешней политики США, провозглашенная в декабре 1823 года в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к Конгрессу США. План Маршалла – программа США для оказания иностранной помощи Европе после Второй мировой войны.
По словам Горбачева, в данный момент Трамп в рамках утвержденной им обновленной стратегии нацбезопасности США
реализует под одним лозунгом MAGA (Make America Great Again, с англ. "Сделаем Америку снова великой") весьма разнонаправленные проекты по мотивам доктрины Монро.
Так, он делает заявления относительно Западного полушария как вотчины США, при этом не оставляет без внимания так называемый Большой Ближний Восток, где речь сегодня идет не только об Иране, а в целом о расширении влияния Америки в регионе, сказал Горбачев.
"И к этому надо добавить Европу. Я думаю, что здесь реализоваться будет "план Маршалла", когда Европа была отторгнута от коммунистических идей. Пальмиро Тольятти (коммунистический лидер Италии после Второй мировой войны – ред.), Торез (Морис, руководитель французского и международного рабочего и коммунистического движения – ред.) и так далее... Дали денег, умиротворили людей, обездоленных во время Второй мировой войны, нажились. Сейчас примерно то же самое", – добавил эксперт.
Как и тогда, при реализации программы Соединенных Штатов для помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутой госсекретарем США Джорджем К. Маршаллом в 1947 году, сегодня лидер Америки Дональд Трамп заключает сделки, приносящие ему прибыль, отметил Горбачев. Причем, как бизнесмен, он больше заинтересован в прибыли даже не политической, а финансовой, поэтому продолжит додавливать Европу, а по сути, покупать и подкупать, заметил он.
"Сейчас Европа переподчиняется со всеми потрохами. И все то, что произносится, к примеру, в отношении той же Гренландии со стороны европейцев, лишь риторика в стиле ритуальных танцев с тем, чтобы сохранить цвет лица", – подытожил историк.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: