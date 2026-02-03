Рейтинг@Mail.ru
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260203/bolshe-230-tysyach-akkauntov-zablokiroval-max-s-nachala-goda-1152912599.html
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.Кроме того, по данным за первый месяц 2026 года, совместно с МВД было раскрыто три дела о мошенничестве. Четверо преступников выманивали деньги у россиян, отметили в публикации.Ранее сообщалось, что подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
РИА Новости Крым
Новости
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года

Больше 230 тысяч подозрительных аккаунтов заблокировал MAX с начала года

22:43 03.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.
"MAX за январь удалил более 2,2 млн вредоносных файлов и заблокировал более 230 тысяч подозрительных аккаунтов", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным за первый месяц 2026 года, совместно с МВД было раскрыто три дела о мошенничестве. Четверо преступников выманивали деньги у россиян, отметили в публикации.
"Также 17 человек выведены из-под влияния злоумышленников до похищения средств. Заблокирована пересылка 25 тысяч вредоносных APK-файлов, которые активно используют мошенники", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума.
