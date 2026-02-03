https://crimea.ria.ru/20260203/bolshe-230-tysyach-akkauntov-zablokiroval-max-s-nachala-goda-1152912599.html
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T22:43
2026-02-03T22:43
2026-02-03T22:43
национальный мессенджер max
мессенджеры
новости
интернет
кибербезопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_29a4b39f39640c2b5dfec76fa3cee384.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.Кроме того, по данным за первый месяц 2026 года, совместно с МВД было раскрыто три дела о мошенничестве. Четверо преступников выманивали деньги у россиян, отметили в публикации.Ранее сообщалось, что подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаТолько "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проездаУчастники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ce72c87dcca7158f33ee1f320cf4332.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный мессенджер max, мессенджеры, новости, интернет, кибербезопасность
Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года
Больше 230 тысяч подозрительных аккаунтов заблокировал MAX с начала года