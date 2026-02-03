https://crimea.ria.ru/20260203/bolshe-230-tysyach-akkauntov-zablokiroval-max-s-nachala-goda-1152912599.html

Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года

Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Больше 230 тысяч аккаунтов заблокировал MAX с начала года

MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года.

национальный мессенджер max

мессенджеры

новости

интернет

кибербезопасность

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. MAX заблокировал 230 тысяч подозрительных аккаунтов и удалил более 2,2 миллионов вредоносных файлов за первый месяц 2026 года. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу национального мессенджера.Кроме того, по данным за первый месяц 2026 года, совместно с МВД было раскрыто три дела о мошенничестве. Четверо преступников выманивали деньги у россиян, отметили в публикации.Ранее сообщалось, что подтвердить возраст при покупке табака и алкоголя в России теперь можно через отечественный мессенджер MAX. Соответствующий законопроект на пленарном заседании во втором и третьем чтениях приняла Госдума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернетаТолько "безнал": как в Крыму с 1 февраля работает единая карта проездаУчастники СВО и их семьи в Крыму могут предъявить льготы по QR-коду

2026

