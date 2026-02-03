https://crimea.ria.ru/20260203/bolee-20-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-s-nachala-goda-1152899983.html

Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что меры по обеспечению безопасности в регионе будут усилены.По словам главы региона, в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной."Вчера встречался с руководителями силовых структур, сегодня с утра встречаемся с нашими подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности", – предупредил губернатор.Накануне, 2 февраля, Вячеслав Гладков сообщал о гибели двои людей во время атаки ВСУ на Старый Оскол.Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом ОсколеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом ОсколеБолее тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

