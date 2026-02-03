Рейтинг@Mail.ru
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260203/bolee-20-mirnykh-zhiteley-pogibli-v-belgorodskoy-oblasti-s-nachala-goda-1152899983.html
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
Более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T08:20
2026-02-03T08:20
новости
белгородская область
обстрелы белгородской области
обстрелы всу
атаки всу
новости сво
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653895_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d1acf07849aed94c241db4339a87b9f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что меры по обеспечению безопасности в регионе будут усилены.По словам главы региона, в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной."Вчера встречался с руководителями силовых структур, сегодня с утра встречаемся с нашими подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности", – предупредил губернатор.Накануне, 2 февраля, Вячеслав Гладков сообщал о гибели двои людей во время атаки ВСУ на Старый Оскол.Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом ОсколеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом ОсколеБолее тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/18/1152653895_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_497d0ec680973a424ee6d2ce2594b876.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, атаки всу, новости сво, вячеслав гладков
Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года

Более 20 мирных жителей погибли и свыше 100 ранены в Белгородской области с начала года

08:20 03.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ по Белгородской области
Последствия атаки ВСУ по Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более 20 мирных жителей погибли и свыше ста, включая шестерых детей, ранены с начала года в Белгородской области во время атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что меры по обеспечению безопасности в регионе будут усилены.
" С начала года... у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шесть детей. Сравнивая с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз", – сообщил Гладков в своих официальных каналах в соцсетях.
По словам главы региона, в приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной.
"Вчера встречался с руководителями силовых структур, сегодня с утра встречаемся с нашими подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", с главами приграничных муниципалитетов, с представителями Минобороны. Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности", – предупредил губернатор.
Накануне, 2 февраля, Вячеслав Гладков сообщал о гибели двои людей во время атаки ВСУ на Старый Оскол.
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
Более тысячи мирных россиян погибли от ударов ВСУ в прошлом году
Атака ВСУ на Севастополь – расследованием занялся СК России
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
НовостиБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиОбстрелы ВСУАтаки ВСУНовости СВОВячеслав Гладков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетики
08:37Завершение Висло-Одерской операции: как это было – инфографика
08:20Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала года
08:09Трамп сдал назад и спешит вмешаться: чего испугался Белый дом в Индии
07:48Новый Херсонес ищет молодых и креативных экскурсоводов
07:36Температура воздуха опускается ниже -10: обстановка на дорогах Крыма
07:11Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
07:04Движение после схода вагонов в Кировской области восстановили
06:49Что Трамп готовит для Европы – мнение
06:31Нашли тело убитого в Петербурге ребенка
06:03Украина – "костыль" Европы: почему Трамп не может урезонить Зеленского
00:01Какой сегодня праздник: 3 февраля
00:00Мороз и гололед: погода в Крыму во вторник
22:41Похититель ребенка из Санкт-Петербурга признался в убийстве мальчика
22:30Землетрясение в Крыму и крушение самолета в Орске: главное за день
22:08IT-специалисты могут получить отсрочку от срочной службы через Госуслуги
21:47Финальные договоренности России и США по Украине: когда они возможны
21:31Россия передала Киеву более 12 тысяч останков украинских военных
21:22Что спасет Кубу от удушающей экономической "петли анаконды" США – мнение
21:08Для развития потенциала Приазовья нужны серьезные научные исследования
Лента новостейМолния