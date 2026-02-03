Рейтинг@Mail.ru
Авария на сетях частично обесточила Алушту
https://crimea.ria.ru/20260203/avariya-na-setyakh-chastichno-obestochila-alushtu-1152913104.html
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Авария на сетях частично обесточила Алушту - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Авария на сетях частично обесточила Алушту
Более двух десятков улиц и переулков Алушты остались без света во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков Алушты остались без света во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, без света остаются переулки Кооперативный, Саранчева и прилегающие к ним.По данным пресс-службы, энергоснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Накануне из-за аварии без света в течение нескольких часов оставался один из районов в Керчи , абоненты в Щелкино и ряд населенных пунктов в Ленинском районе Крыма.
алушта, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Авария на сетях частично обесточила Алушту

Более двух десятков улиц Алушты остались без света из-за аварии на сетях

15:10 03.02.2026 (обновлено: 15:15 03.02.2026)
 
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия ГоцанюкаЗаснеженные ЛЭП в Крыму
Заснеженные ЛЭП в Крыму
© Telegram-канал Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков Алушты остались без света во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Частично улицы Октябрьская, Карла Маркса, Энгельса, Урицкого, Горького, Краснофлотская, Сергеева-Ценского, Сергия Радонежского, Саранчева, Школьная, Западная, Артиллерийская, Ленина, Ялтинская, Партизанская, Артиллерийская, Садовая, Первомайская", – перечислили на предприятии.
Кроме того, без света остаются переулки Кооперативный, Саранчева и прилегающие к ним.
По данным пресс-службы, энергоснабжение планируют восстановить в течение трех часов.
Накануне из-за аварии без света в течение нескольких часов оставался один из районов в Керчи , абоненты в Щелкино и ряд населенных пунктов в Ленинском районе Крыма.
