Авария на сетях частично обесточила Алушту

Более двух десятков улиц и переулков Алушты остались без света во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T15:10
2026-02-03T15:10
2026-02-03T15:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Более двух десятков улиц и переулков Алушты остались без света во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".Кроме того, без света остаются переулки Кооперативный, Саранчева и прилегающие к ним.По данным пресс-службы, энергоснабжение планируют восстановить в течение трех часов.Накануне из-за аварии без света в течение нескольких часов оставался один из районов в Керчи , абоненты в Щелкино и ряд населенных пунктов в Ленинском районе Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят до 500 мегаватт новой генерации к 2030 годуКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваКабмин продлил статус вынужденной генерации для электростанций в Крыму
алушта, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии
Более двух десятков улиц Алушты остались без света из-за аварии на сетях
15:10 03.02.2026 (обновлено: 15:15 03.02.2026)