Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины
Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T12:24
2026-02-03T12:24
россия
министерство обороны рф
новости сво
украина
удары по украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий. Как сообщалось, в ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли пожары в нежилых строениях и складских помещениях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
россия
украина
россия, министерство обороны рф, новости сво, украина, удары по украине
Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Армия России ночью нанесла массированный удар по военным предприятиям Украины

12:24 03.02.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, в ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли пожары в нежилых строениях и складских помещениях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
РоссияМинистерство обороны РФНовости СВОУкраинаУдары по Украине
 
