Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2026-02-03T12:24
2026-02-03T12:24
2026-02-03T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий. Как сообщалось, в ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли пожары в нежилых строениях и складских помещениях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными БПЛА по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении.
Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий.
"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в ведомстве.
Как сообщалось, в ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве
и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли пожары в нежилых строениях и складских помещениях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
