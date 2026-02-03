https://crimea.ria.ru/20260203/armiya-rossii-nochyu-nanesla-massirovannyy-udar-po-voennym-obektam-ukrainy-1152906723.html

Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины - РИА Новости Крым, 03.02.2026

Армия России ночью нанесла массированный удар по военным объектам Украины

Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Российские войска в ночь на вторник нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также нанесен удар по объектам энергетики, которые используются в интересах этих предприятий. Как сообщалось, в ночь на вторник взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины, в Харькове повреждена энергетическая инфраструктура. Произошли пожары в нежилых строениях и складских помещениях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты энергетикиБез света и связи: на Украине продолжаются отключенияАрмия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт

Новости

