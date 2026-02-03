Рейтинг@Mail.ru
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, проинформировала руководитель района во вторник. РИА Новости Крым, 03.02.2026
2026-02-03T10:35
2026-02-03T10:38
джанкойский район
инна федоренко
крым
новости крыма
фейк
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, проинформировала руководитель района во вторник.Она обратилась к жителям района с просьбой информировать о подозрительных сообщениях правоохранительные органы.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. До этого преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.
джанкойский район
крым
джанкойский район, инна федоренко, крым, новости крыма, фейк, мошенничество
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма

Мошенники создали фейковый Telegram-канал главы Джанкойского района Крыма

10:35 03.02.2026 (обновлено: 10:38 03.02.2026)
 
© Инна ФедоренкоМошенники создали фейковый Telegram-канал главы Джанкойского района Крыма
Мошенники создали фейковый Telegram-канал главы Джанкойского района Крыма
© Инна Федоренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, проинформировала руководитель района во вторник.
"На мое имя создан фейковый аккаунт в Telegram. Обращаюсь ко всем вам: будьте бдительны и осторожны. К сожалению, случаи мошенничества в сети участились, и злоумышленники используют различные способы, чтобы обмануть людей", – написала Федоренко в своем официальном Telegram-канале.
Она обратилась к жителям района с просьбой информировать о подозрительных сообщениях правоохранительные органы.
Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. До этого преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.
