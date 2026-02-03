https://crimea.ria.ru/20260203/aferisty-rassylayut-soobscheniya-ot-imeni-glavy-dzhankoyskogo-rayona-kryma-1152902450.html
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма - РИА Новости Крым, 03.02.2026
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, проинформировала руководитель района во вторник.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени главы джанкойской районной администрации Ирины Федоренко, проинформировала руководитель района во вторник.Она обратилась к жителям района с просьбой информировать о подозрительных сообщениях правоохранительные органы.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей власти. Ранее мошенники организовали рассылку сообщений якобы от имени главы администрации Феодосии Владимира Кима, до этого сообщалось о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко. До этого преступники сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейкВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
Аферисты рассылают сообщения от имени главы Джанкойского района Крыма
10:35 03.02.2026