Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу
Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу
Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T14:48
2026-02-02T14:48
2026-02-02T15:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в нашем материале. Подземные толчки произошли в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 35 км, магнитуда составила 5,1. Однако позже данные были скорректированы.Так, по последней информации сейсмологов магнитуда землетрясения составила 4,8. Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море. На данный момент пострадавших и повреждений нет, проинформировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Вместе с тем подписчики РИА Новости Крым сообщили нам, что ощутили землетрясение в Феодосии, Щелкино, Ленинском и Красногвардейском районах, поселке Приморское, а также в отдельных районах Симферополя.
Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу
Землетрясение в Крыму произошло 2 февраля и имело магнитуду 4,8 - все о происшествии
14:48 02.02.2026 (обновлено: 15:18 02.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в нашем материале.
Подземные толчки произошли в 12:47
. Изначально Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 35 км, магнитуда составила 5,1. Однако позже данные были скорректированы.
Так, по последней информации сейсмологов магнитуда землетрясения составила 4,8.
"Оно произошло на расстоянии 78 километров от Керчи и в 35-ти километрах от Щелкино. Очаг залегал на глубине 10 км", - говорится в сообщении Евразийского сейсмического центра.
Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр землетрясения
находился в Азовском море.
"Эпицентр был расположен в Азовском море. По предварительным данным, интенсивность сотрясений на побережье Крыма составила 4 балла", - сообщила она.
На данный момент пострадавших и повреждений нет, проинформировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"По предварительной информации, в результате сейсмособытия жертв и разрушений не зафиксировано. Мы продолжаем мониторинг складывающейся остановки, при необходимости в готовности организовать экстренное реагирование", - сказал он.
Вместе с тем подписчики РИА Новости Крым сообщили нам, что ощутили землетрясение в Феодосии, Щелкино, Ленинском и Красногвардейском районах, поселке Приморское, а также в отдельных районах Симферополя.
Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.
