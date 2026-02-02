https://crimea.ria.ru/20260202/zemletryasenie-v-krymu-segodnya---chto-izvestno-k-etomu-chasu-1152880365.html

Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу

Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, ориентировочно его магнитуда составила 4,8. Все, что известно о сейсмическом событии к этому часу, читайте в нашем материале. Подземные толчки произошли в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 35 км, магнитуда составила 5,1. Однако позже данные были скорректированы.Так, по последней информации сейсмологов магнитуда землетрясения составила 4,8. Позже замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь сообщила, что эпицентр землетрясения находился в Азовском море. На данный момент пострадавших и повреждений нет, проинформировал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.Вместе с тем подписчики РИА Новости Крым сообщили нам, что ощутили землетрясение в Феодосии, Щелкино, Ленинском и Красногвардейском районах, поселке Приморское, а также в отдельных районах Симферополя. Вся информация о землетрясениях в Крыму - здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму произошло сильное землетрясениеЗемлетрясение в Севастополе сегодня - было еще 8 подземных толчковНачалось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару

