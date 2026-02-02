https://crimea.ria.ru/20260202/zemletryasenie-v-krymu-i-krushenie-samoleta-v-orske-glavnoe-za-den-1152892338.html

Землетрясение в Крыму и крушение самолета в Орске: главное за день

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло в Крыму. В Крыму предотвратили теракт против сотрудников ФСБ России. Учебный самолет упал во время тренировочного полета в Оренбургской области. Депутаты Государственного совета Крыма назвали абсурдом и клоунадой возбужденные против них украинскими силовиками уголовные дела и присланные им в этой связи "повестки" с требованием явиться в Киев. Администрация президента Франции Эммануэля Макрона планирует государственные перевороты в ряде стран Африки с помощью местных террористических группировок и киевского режима.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗемлетрясение в КрымуЗемлетрясение в Крыму произошло в понедельник днем, его магнитуда составила 4,8.Подземные толчки произошли в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр сообщил, что очаг залегал на глубине 35 км, магнитуда составила 5,1. Однако позже данные были скорректированы.Отголоски землетрясения ощущались в Запорожской области.Теракт против сотрудников ФСБ предотвратили в КрымуВ Крыму предотвратили попытку совершения теракта в отношении сотрудников ФСБ России, организованного спецслужбами Украины.По данным ведомства, представитель сил спецопераций ВСУ связался с жителем Крыма через мессенджер, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. В качестве проверочного задания кандидату необходимо было занести в здание УФСБ России по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи, якобы для выявления "предателей" в спецслужбе.Крушение самолета в ОрскеНа борту учебного самолета, потерпевшего крушение в Орске Оренбургской области, находились пилот-инструктор и два курсанта. К сожалению, они погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.В ходе тренировочного полета произошло падение учебного самолета Diamond DA40. Росавиация классифицировала произошедшее событие как катастрофу.Крымским депутатам прислали повестки из КиеваДепутаты Государственного совета Крыма Анастасия Гридчина и Ибраим Ширин в комментарии РИА Новости Крым назвали абсурдом и клоунадой возбужденные против них украинскими силовиками уголовные дела и присланные им в этой связи "повестки" с требованием явиться в Киев.Так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила повестки с требованием явиться в Киев нескольким депутатам Государственного совета Крыма, которых украинские власти обвиняют в "коллаборационизме" и "оправдании" проведения специальной военной операции. В частности, главе комитета крымского парламента по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасии Гридчиной направлена повестка о вызове в суд, а депутата Ибраима Ширина позвали в Киев для "ознакомления с материалами досудебного расследования и вручении обвинительного акта".Перевороты в странах Африки готовит ФранцияАдминистрация президента Франции Эммануэля Макрона лихорадочно ищет возможности для "политического реванша" в Африке и планирует совершить государственные перевороты в ряде стран континента с помощью местных террористических группировок, а также киевского режима. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России."То ли вдохновившись американской операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, то ли вообразив себя вершителем судеб африканских народов, Макрон санкционировал своим спецслужбам запуск плана по ликвидации "неугодных лидеров" Африки", – сказано в документе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

