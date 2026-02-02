Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
Землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчеков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.По словам Юрия Вольфмана, в этом районе ранее уже происходили землетрясения, связанные с разломами, а также фиксировалась активизация грязевого острова в Азовском море. При этом землетрясений подобной интенсивности за весь период сейсмических наблюдений в данном районе ранее не отмечалось.Говоря о возможных последствиях, специалист отметил, что образование высоких волн в Азовском море маловероятно.Он также добавил, что прогнозировать дальнейшее развитие ситуации затруднительно. В случае более сильного повторного толчка текущее землетрясение будет рассматриваться как форшок. При этом, согласно каталогу за 100 лет наблюдений, нет оснований ожидать сильных землетрясений в этом районе в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами

Землетрясение в Крыму могла вызвать активность разломов в Керченско-Таманской зоне

15:37 02.02.2026
 
© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности
© iStock.com / Adventtr
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман.
Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчеков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.
По словам Юрия Вольфмана, в этом районе ранее уже происходили землетрясения, связанные с разломами, а также фиксировалась активизация грязевого острова в Азовском море. При этом землетрясений подобной интенсивности за весь период сейсмических наблюдений в данном районе ранее не отмечалось.
Говоря о возможных последствиях, специалист отметил, что образование высоких волн в Азовском море маловероятно.

"Чтобы разогнаться, цунами надо приличное расстояние. А афтершоки вполне возможны. Понаблюдаем, посмотрим, станции все работают. Если будут афтершоки, то в любом случае они будут слабее", – отметил эксперт.

Он также добавил, что прогнозировать дальнейшее развитие ситуации затруднительно. В случае более сильного повторного толчка текущее землетрясение будет рассматриваться как форшок. При этом, согласно каталогу за 100 лет наблюдений, нет оснований ожидать сильных землетрясений в этом районе в ближайшее время.
