Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T18:22
2026-02-02T18:42
новости
запорожская область
азовское море
сейсмология
природа
стихия
землетрясение
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.В ряде районов Запорожской области местные жители почувствовали толчки, отметил Балицкий и уточнил, что в акватории Азовского моря в понедельник произошло землетрясение с эпицентром в море, в 129 километрах от Мелитополя, на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Бердянске.По его словам, несмотря на то, что землетрясения такой силы в акватории Азовского моря довольно редкое явление, профильные службы к ним готовы.Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.Как рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
запорожская область
азовское море
Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области

Землетрясение в Азовском море не вызовет цунами в Запорожской области – Балицкий

18:22 02.02.2026 (обновлено: 18:42 02.02.2026)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАзовское море зимой
Азовское море зимой
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
В ряде районов Запорожской области местные жители почувствовали толчки, отметил Балицкий и уточнил, что в акватории Азовского моря в понедельник произошло землетрясение с эпицентром в море, в 129 километрах от Мелитополя, на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Бердянске.
"Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на то, что землетрясения такой силы в акватории Азовского моря довольно редкое явление, профильные службы к ним готовы.
Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.
Как рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому удару
Землетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученые
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
 
