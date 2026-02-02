Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
Землетрясение в Азовском море не вызовет цунами в Запорожской области – Балицкий
18:22 02.02.2026 (обновлено: 18:42 02.02.2026)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоАзовское море зимой
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
В ряде районов Запорожской области местные жители почувствовали толчки, отметил Балицкий и уточнил, что в акватории Азовского моря в понедельник произошло землетрясение с эпицентром в море, в 129 километрах от Мелитополя, на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Бердянске.
"Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области нет. Все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, несмотря на то, что землетрясения такой силы в акватории Азовского моря довольно редкое явление, профильные службы к ним готовы.
Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.
Как рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.
