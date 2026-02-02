https://crimea.ria.ru/20260202/zemletryasenie-v-azovskom-more-vlasti-ob-ugroze-dlya-zaporozhskoy-oblasti-1152891209.html

Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области

Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области

Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона... РИА Новости Крым, 02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Никаких угроз цунами или других неблагоприятных явлений для Запорожской области в связи с землетрясением в Азовском море нет. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.В ряде районов Запорожской области местные жители почувствовали толчки, отметил Балицкий и уточнил, что в акватории Азовского моря в понедельник произошло землетрясение с эпицентром в море, в 129 километрах от Мелитополя, на глубине 10 километров. Толчки ощущались в Бердянске.По его словам, несмотря на то, что землетрясения такой силы в акватории Азовского моря довольно редкое явление, профильные службы к ним готовы.Землетрясение в Азовском море произошло в понедельник, 2 февраля, в 12:47. Изначально Евразийский сейсмический центр обозначил магнитуду подземных толчков в 5,1 и сообщил, что очаг залегал на глубине 35 километров. Однако позже данные были скорректированы. Так, по последней информации сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,8.Как рассказал РИА Новости Крым директор Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Юрий Вольфман, землетрясение в Азовском море связано с активностью разломов в сейсмически опасной Керченско-Таманской зоне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Началось или закончилось: как оценить землетрясение по первому ударуЗемлетрясение в Крыму может привести к выбросу метана в море – ученыеУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

