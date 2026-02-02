https://crimea.ria.ru/20260202/zagradotryady-dlya-soyuznikov-rassekrechen-doklad-o-stalingradskoy-bitve-1152865015.html
Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
В ходе Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны в рядах союзных гитлеровской Германии итальянских и румынских частей наблюдалось массовое... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T08:24
2026-02-02T08:24
2026-02-02T08:24
сталинградская битва
великая отечественная война
история
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152864899_0:264:3172:2048_1920x0_80_0_0_18b604617a18005aaba19efc2861e6a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В ходе Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны в рядах союзных гитлеровской Германии итальянских и румынских частей наблюдалось массовое дезертирство и нежелание воевать, для удержания их на позициях немцам приходилось ставить заградотряды. Об этом говорится в рассекреченном ФСБ России архивном документе, сообщает РИА Новости.Данный документ является докладом начальника 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося фронтовой разведывательно-диверсионной работой, Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР". Он датирован 18 ноября 1942 года – это канун контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран").Особый интерес в разведсводке представляет раздел "Настроение солдат противника на Юге", в котором дана характеристика морально-психологического состояния германской армии и их союзников на Сталинградском направлении".Как отмечал Судоплатов, "среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство".По словам Судоплатова, наиболее острые антивоенные настроения имели место среди итальянских солдат, которые жаловались местным жителям, что по шесть-семь лет не были дома. Так, один итальянский ефрейтор разрешил хозяевам квартиры, где он остановился, пользоваться сохранившимся у них приемником и слушать Москву."Слушая сам московские передачи, он высказывал такие мысли: "Гитлер очень много врет. Советы говорят правду. Что касается нас, то мы воевать не хотели. Кроме того, мы убедились теперь, что русский народ хороший… Солдаты идти на фронт не хотят", - говорится в документе.Кроме того, докладывал легендарный советский разведчик, в тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения были и в румынской армии.2 февраля в России отмечается День воинской славы — 83 года со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это сражение, вошедшее в историю как Сталинградская битва, стало решающим, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: окончание Сталинградской битвыНепокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с КавказаБитва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152864899_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e681a1bb60d5e6df3db103d3a449e807.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сталинградская битва, великая отечественная война, история, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), германия
Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
ФСБ рассекретила доклад Павла Судоплатова о моральном состоянии фашистов под Сталинградом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
В ходе Сталинградской битвы
в годы Великой Отечественной войны в рядах союзных гитлеровской Германии итальянских и румынских частей наблюдалось массовое дезертирство и нежелание воевать, для удержания их на позициях немцам приходилось ставить заградотряды. Об этом говорится в рассекреченном ФСБ России архивном документе, сообщает РИА Новости.
Данный документ является докладом начальника 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося фронтовой разведывательно-диверсионной работой, Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР". Он датирован 18 ноября 1942 года – это канун контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран").
Особый интерес в разведсводке представляет раздел "Настроение солдат противника на Юге", в котором дана характеристика морально-психологического состояния германской армии и их союзников на Сталинградском направлении".
Как отмечал Судоплатов, "среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство".
Немец-дезертир в беседе с источником говорил:… "Я два раза пытался бежать к русским, но, боясь, что меня могут убить свои, возвращался. Наши солдаты воевать не хотят… Если русские пойдут вперед, то немецкие солдаты подымут руки", - указывается в разведсводке.
По словам Судоплатова, наиболее острые антивоенные настроения имели место среди итальянских солдат, которые жаловались местным жителям, что по шесть-семь лет не были дома. Так, один итальянский ефрейтор разрешил хозяевам квартиры, где он остановился, пользоваться сохранившимся у них приемником и слушать Москву.
"Слушая сам московские передачи, он высказывал такие мысли: "Гитлер очень много врет. Советы говорят правду. Что касается нас, то мы воевать не хотели. Кроме того, мы убедились теперь, что русский народ хороший… Солдаты идти на фронт не хотят", - говорится в документе.
Кроме того, докладывал легендарный советский разведчик, в тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения были и в румынской армии.
"Из разговоров с солдатами румынской, итальянской и австрийской национальностей видно, что немцы не доверяют им, боевые порядки на линии фронта строят таким образом, чтобы наблюдать за своими "союзниками". Немецкие автоматчики всегда стоят за спиной румын и итальянцев, чтобы предупредить их, что отступление невозможно", - сообщал Судоплатов.
2 февраля в России отмечается День воинской славы — 83 года со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это сражение, вошедшее в историю как Сталинградская битва, стало решающим, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: