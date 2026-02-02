https://crimea.ria.ru/20260202/zagradotryady-dlya-soyuznikov-rassekrechen-doklad-o-stalingradskoy-bitve-1152865015.html

Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве

02.02.2026

Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве

В ходе Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны в рядах союзных гитлеровской Германии итальянских и румынских частей наблюдалось массовое... РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02

сталинградская битва

великая отечественная война

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В ходе Сталинградской битвы в годы Великой Отечественной войны в рядах союзных гитлеровской Германии итальянских и румынских частей наблюдалось массовое дезертирство и нежелание воевать, для удержания их на позициях немцам приходилось ставить заградотряды. Об этом говорится в рассекреченном ФСБ России архивном документе, сообщает РИА Новости.Данный документ является докладом начальника 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося фронтовой разведывательно-диверсионной работой, Павла Судоплатова заместителю наркома внутренних дел СССР Всеволоду Меркулову "О положении в оккупированных районах Сталинградской и Ростовской областей, Северного Кавказа и Калмыцкой АССР". Он датирован 18 ноября 1942 года – это канун контрнаступления Красной армии под Сталинградом (операция "Уран").Особый интерес в разведсводке представляет раздел "Настроение солдат противника на Юге", в котором дана характеристика морально-психологического состояния германской армии и их союзников на Сталинградском направлении".Как отмечал Судоплатов, "среди немецких и итальянских солдат на Сталинградском фронте отмечаются антивоенные настроения и дезертирство".По словам Судоплатова, наиболее острые антивоенные настроения имели место среди итальянских солдат, которые жаловались местным жителям, что по шесть-семь лет не были дома. Так, один итальянский ефрейтор разрешил хозяевам квартиры, где он остановился, пользоваться сохранившимся у них приемником и слушать Москву."Слушая сам московские передачи, он высказывал такие мысли: "Гитлер очень много врет. Советы говорят правду. Что касается нас, то мы воевать не хотели. Кроме того, мы убедились теперь, что русский народ хороший… Солдаты идти на фронт не хотят", - говорится в документе.Кроме того, докладывал легендарный советский разведчик, в тылу противника источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения были и в румынской армии.2 февраля в России отмечается День воинской славы — 83 года со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Это сражение, вошедшее в историю как Сталинградская битва, стало решающим, обеспечив начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защитники земли русской: окончание Сталинградской битвыНепокоренный горный край: как Красная армия выбила Гитлера с КавказаБитва машин: как происходило крупнейшее танковое сражение под Прохоровкой

