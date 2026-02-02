https://crimea.ria.ru/20260202/vtb-v-yanvare-vydal-bolee-1-milliona-pushkinskikh-kart-1152873726.html
ВТБ в январе выдал более 1 миллиона Пушкинских карт
За первый месяц 2026 года ВТБ выдал более 1,1 миллиона Пушкинских карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев — РИА Новости Крым. За первый месяц 2026 года ВТБ выдал более 1,1 миллиона Пушкинских карт, сообщает пресс-служба кредитной организации.Ежедневно банк принимал около 25 тысяч заявок.Всего на сегодняшний день финорганизация выпустила свыше 5,4 миллиона Пушкинских карт, по которым в январе молодые люди приобрели более 3,8 миллиона билетов. Как и в новогодние праздники, самым популярным мероприятием остались походы в кино. Общий объем трат по Пушкинским картам в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита.
Ежедневно банк принимал около 25 тысяч заявок.
Всего на сегодняшний день финорганизация выпустила свыше 5,4 миллиона Пушкинских карт, по которым в январе молодые люди приобрели более 3,8 миллиона билетов. Как и в новогодние праздники, самым популярным мероприятием остались походы в кино. Общий объем трат по Пушкинским картам в январе превысил 2,2 миллиарда рублей.
"По итогам первого месяца работы программы в ВТБ мы видим, что интерес к Пушкинской карте сохраняется на высоком уровне. Молодые люди продолжают активно использовать ее для посещения кино, театров и музеев. Это подтверждает, что программа является важной частью культурной жизни молодежи", — цитирует пресс-служба старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса кредитной организации Алексея Охорзина.
Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тысяч рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тысяч рублей из лимита.
