Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Ранее появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят крымчанам и представляются диспетчерами госпредприятия "Вода Крыма". Аферисты убеждают добропорядочных граждан, что предстоящим вечером состоится собрание жителей по вопросу установки так называемых водоматов и якобы представители государственного ресурсоснабжающего предприятия будут раздавать жетоны на приобретение воды. Аферисты просят продиктовать номер из сообщения, убеждая, что это и есть номер жетона.Более того, по словам директора предприятия, номер его личного мобильного телефона можно найти в каждом абонентском зале и он всегда на связи. Также на связи всегда и другие сотрудники предприятия, руководители филиалов и служб, которые работают с населением."Любая информация требует перепроверки, особенно в наше непростое время", – уточнил руководитель предприятия, добавив, что "Вода Крыма" не занимается услугой установки водоматов.Раннее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХВ Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество

