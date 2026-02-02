Рейтинг@Mail.ru
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/vodomaty-ot-vody-kryma--raskryta-novaya-moshennicheskaya-skhema-1152887025.html
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T16:52
2026-02-02T16:52
вода крыма
максим новик
вода в крыму
водоснабжение
новости крыма
кибербезопасность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Ранее появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят крымчанам и представляются диспетчерами госпредприятия "Вода Крыма". Аферисты убеждают добропорядочных граждан, что предстоящим вечером состоится собрание жителей по вопросу установки так называемых водоматов и якобы представители государственного ресурсоснабжающего предприятия будут раздавать жетоны на приобретение воды. Аферисты просят продиктовать номер из сообщения, убеждая, что это и есть номер жетона.Более того, по словам директора предприятия, номер его личного мобильного телефона можно найти в каждом абонентском зале и он всегда на связи. Также на связи всегда и другие сотрудники предприятия, руководители филиалов и служб, которые работают с населением."Любая информация требует перепроверки, особенно в наше непростое время", – уточнил руководитель предприятия, добавив, что "Вода Крыма" не занимается услугой установки водоматов.Раннее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХВ Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вода крыма, максим новик, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, кибербезопасность, мошенничество
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема

В Крыму мошенники придумали новую схему обмана абонентов "Воды Крыма"

16:52 02.02.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Ранее появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят крымчанам и представляются диспетчерами госпредприятия "Вода Крыма". Аферисты убеждают добропорядочных граждан, что предстоящим вечером состоится собрание жителей по вопросу установки так называемых водоматов и якобы представители государственного ресурсоснабжающего предприятия будут раздавать жетоны на приобретение воды. Аферисты просят продиктовать номер из сообщения, убеждая, что это и есть номер жетона.
"Мошенники придумывают все новые и новые способы для обмана населения, в том числе и наших законопослушных абонентов, которые вовремя платят за воду. Мы постоянно информируем население о таких случаях. Постоянно напоминаем о том, что никакие телефонные переговоры, тем более с диспетчерами, с какими-то сотрудниками, не проводим. У нас есть официальные пункты приема абонентов, это наши абонентские залы. Также у нас есть официальные многоканальные телефоны", – сказал Новик в комментарии РИА Новости Крым.
Более того, по словам директора предприятия, номер его личного мобильного телефона можно найти в каждом абонентском зале и он всегда на связи. Также на связи всегда и другие сотрудники предприятия, руководители филиалов и служб, которые работают с населением.
"Любая информация требует перепроверки, особенно в наше непростое время", – уточнил руководитель предприятия, добавив, что "Вода Крыма" не занимается услугой установки водоматов.
Раннее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"
Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ
В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
 
Вода КрымаМаксим НовикВода в КрымуВодоснабжениеНовости КрымаКибербезопасностьМошенничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
16:43В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
16:31Страшное ДТП в Красноярском крае: погибли четверо детей
16:17В Финляндии сделали шокирующее признание об отношениях с Россией
16:07В Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
15:57В Крыму пенсионерка не может вернуться в свой дом – СК начал проверку
15:47Незаконное золото на 17 млн: в Крыму осудят владельца ювелирной сети
15:37Землетрясение в Крыму: что стало причиной и ждать ли афтершоков и цунами
15:27Из-за схода грузовых вагонов под Кировом задерживаются девять поездов
15:15Абсурд и клоунада: депутаты Крыма о присланных им "повестках" из Киева
15:06Два жителя Крыма получили сроки за работу против России – УФСБ
14:57Севастополец убил соседку по даче и получил 17,5 лет колонии
14:48Землетрясение в Крыму сегодня - что известно к этому часу
14:25В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ закрыты восемь школ
14:20Без света и связи: на Украине продолжаются отключения
14:12Армия РФ разбила три установки HIMARS и освободила населенный пункт
13:53Снег, гололед и спецтехника: актуальная обстановка на дорогах Крыма
13:44Эпицентр землетрясения в Крыму находился в Азовском море
13:35На Украине обесточены 162 населенных пункта
13:28Россияне получат право на кредитные каникулы при рождении второго ребенка
Лента новостейМолния