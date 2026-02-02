https://crimea.ria.ru/20260202/vodomaty-ot-vody-kryma--raskryta-novaya-moshennicheskaya-skhema-1152887025.html
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T16:52
2026-02-02T16:52
2026-02-02T16:52
вода крыма
максим новик
вода в крыму
водоснабжение
новости крыма
кибербезопасность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Ранее появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят крымчанам и представляются диспетчерами госпредприятия "Вода Крыма". Аферисты убеждают добропорядочных граждан, что предстоящим вечером состоится собрание жителей по вопросу установки так называемых водоматов и якобы представители государственного ресурсоснабжающего предприятия будут раздавать жетоны на приобретение воды. Аферисты просят продиктовать номер из сообщения, убеждая, что это и есть номер жетона.Более того, по словам директора предприятия, номер его личного мобильного телефона можно найти в каждом абонентском зале и он всегда на связи. Также на связи всегда и другие сотрудники предприятия, руководители филиалов и служб, которые работают с населением."Любая информация требует перепроверки, особенно в наше непростое время", – уточнил руководитель предприятия, добавив, что "Вода Крыма" не занимается услугой установки водоматов.Раннее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники крадут у крымчан Telegram-аккаунты с помощью "домовых чатов"Мошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХВ Крыму арестовали жителя Мариуполя за крупное мошенничество
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вода крыма, максим новик, вода в крыму, водоснабжение, новости крыма, кибербезопасность, мошенничество
Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
В Крыму мошенники придумали новую схему обмана абонентов "Воды Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым.
Диспетчеры государственного ресурсоснабжающего предприятия "Вода Крыма" не звонят абонентам, и услугу по установке водоматов компания предоставляет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
сказал директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Ранее появилась информация о том, что мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они звонят крымчанам и представляются диспетчерами госпредприятия "Вода Крыма". Аферисты убеждают добропорядочных граждан, что предстоящим вечером состоится собрание жителей по вопросу установки так называемых водоматов и якобы представители государственного ресурсоснабжающего предприятия будут раздавать жетоны на приобретение воды. Аферисты просят продиктовать номер из сообщения, убеждая, что это и есть номер жетона.
"Мошенники придумывают все новые и новые способы для обмана населения, в том числе и наших законопослушных абонентов, которые вовремя платят за воду. Мы постоянно информируем население о таких случаях. Постоянно напоминаем о том, что никакие телефонные переговоры, тем более с диспетчерами, с какими-то сотрудниками, не проводим. У нас есть официальные пункты приема абонентов, это наши абонентские залы. Также у нас есть официальные многоканальные телефоны", – сказал Новик в комментарии РИА Новости Крым
.
Более того, по словам директора предприятия, номер его личного мобильного телефона можно найти в каждом абонентском зале и он всегда на связи. Также на связи всегда и другие сотрудники предприятия, руководители филиалов и служб, которые работают с населением.
"Любая информация требует перепроверки, особенно в наше непростое время", – уточнил руководитель предприятия, добавив, что "Вода Крыма" не занимается услугой установки водоматов.
Раннее председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пресс-конференции на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" сообщил
, что Крым вошел в десятку регионов России с наименьшим числом жертв дистанционного мошенничества. Как сообщалось, за период с 12 по 18 января крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей
. Еще неделей ранее жители региона отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: