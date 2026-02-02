Рейтинг@Mail.ru
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/voditeley-predupredili-ob-opasnosti-na-trasse-novorossiysk--kerch-1152866504.html
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T08:39
2026-02-02T08:39
погода
краснодарский край
новости
гололед
транспорт
безопасность
госавтоинспекция кубани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598386_0:129:1028:707_1920x0_80_0_0_13bdd6f826e3aa8845a47deba7ef79f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Водителей призывают снижать скорость и увеличивать дистанцию.В настоящий момент сотрудники ГАИ несут службу на трассе Новороссийск – Керчь для оказания помощи водителям.Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограниченаЦиклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельникСнег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598386_0:25:899:699_1920x0_80_0_0_21b20bc428bfbecc073c61c278ca0655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, краснодарский край, новости, гололед, транспорт, безопасность, госавтоинспекция кубани
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь

На трассе Новороссийск – Керчь гололедица и сильный боковой ветер - ГАИ

08:39 02.02.2026
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаРемонт и строительство дорог
Ремонт и строительство дорог
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
"Неблагоприятные погодные условия: сильный боковой северо-восточный ветер, дождь при минусовой температуре способствуют образованию гололедицы на дорогах в Анапском и Темрюкском районах. На дороге Новороссийск – Керчь проходит распыление реагентов, однако сильный ветер снижает эффективность обработки", - говорится в сообщении.
Водителей призывают снижать скорость и увеличивать дистанцию.
В настоящий момент сотрудники ГАИ несут службу на трассе Новороссийск – Керчь для оказания помощи водителям.
"В случае осложнения ситуации движение в районе Анапы, Джигинки вышеуказанной автодороги будет ограничено", - отметили в ведомстве.
Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.
В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Снег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение
 
ПогодаКраснодарский крайНовостиГололедТранспортБезопасностьГосавтоинспекция Кубани
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Еще три населенных пункта на востоке Крыма остались без света
09:24У севастопольца изъяли Lexus за долги по кредитам и налогам на 2 млн
09:18Сколько людей в Крыму занято в промышленности и как она развивается
09:02На борьбу с гололедом в Севастополе вышли десятки единиц техники
08:55В России увеличили сумму средств на лечение граждан по ОМС
08:54Автобус перевернулся на обледеневшей трассе в Краснодарском крае
08:39Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
08:31Дело о гибели подростков в Кузбассе: владелец сауны задержан
08:24Заградотряды для союзников: рассекречен доклад о Сталинградской битве
08:16Город Щелкино и еще четыре населенных пункта в Крыму остались без света
08:0331 беспилотник ВСУ сбит над регионами России
07:58Новые горизонты для молодежи: "Движение первых" набирает обороты в Крыму
07:44Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Старый Оскол
07:31Как советские войска отстояли Сталинград – к годовщине окончания битвы
07:07Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограничена
06:57Под красным знаменем красный командарм – к юбилею Михаила Фрунзе
06:37Поворот не туда: что будет с Евросоюзом из-за конфликта с Россией
06:18На Солнце произошла вспышка максимального класса
06:08Четыре дома повреждены в результате атаки дронов ВСУ в Старом Осколе
00:01Циклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельник
Лента новостейМолния