https://crimea.ria.ru/20260202/voditeley-predupredili-ob-opasnosti-na-trasse-novorossiysk--kerch-1152866504.html

Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь

Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь - РИА Новости Крым, 02.02.2026

Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь

Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. РИА Новости Крым, 02.02.2026

2026-02-02T08:39

2026-02-02T08:39

2026-02-02T08:39

погода

краснодарский край

новости

гололед

транспорт

безопасность

госавтоинспекция кубани

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143598386_0:129:1028:707_1920x0_80_0_0_13bdd6f826e3aa8845a47deba7ef79f4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Водителей призывают снижать скорость и увеличивать дистанцию.В настоящий момент сотрудники ГАИ несут службу на трассе Новороссийск – Керчь для оказания помощи водителям.Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дороги Крыма засыпает снегом - видимость ограниченаЦиклон в Крыму: чего ждать от погоды в понедельникСнег с метелью накроют Крым – объявлено экстренное предупреждение

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, краснодарский край, новости, гололед, транспорт, безопасность, госавтоинспекция кубани