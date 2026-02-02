https://crimea.ria.ru/20260202/voditeley-predupredili-ob-opasnosti-na-trasse-novorossiysk--kerch-1152866504.html
Водителей предупредили об опасности на трассе Новороссийск – Керчь
Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.Водителей призывают снижать скорость и увеличивать дистанцию.В настоящий момент сотрудники ГАИ несут службу на трассе Новороссийск – Керчь для оказания помощи водителям.Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Сильный боковой ветер и гололедица фиксируются утром в понедельник на трассе Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае, водителей просят соблюдать осторожность. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани.
"Неблагоприятные погодные условия: сильный боковой северо-восточный ветер, дождь при минусовой температуре способствуют образованию гололедицы на дорогах в Анапском и Темрюкском районах. На дороге Новороссийск – Керчь проходит распыление реагентов, однако сильный ветер снижает эффективность обработки", - говорится в сообщении.
Водителей призывают снижать скорость и увеличивать дистанцию.
В настоящий момент сотрудники ГАИ несут службу на трассе Новороссийск – Керчь для оказания помощи водителям.
"В случае осложнения ситуации движение в районе Анапы, Джигинки вышеуказанной автодороги будет ограничено", - отметили в ведомстве.
Также возможно осложнение ситуации на дорогах в Славянском и Крымском районах.
В Крыму на дорогах также возможно образование гололеда, видимость ограничена из-за снегопада.
