Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"

Власти Кубани требуют 34 млрд рублей с владельцев танкеров "Волгонефть"

Арбитражный суд Краснодарского края принял иск регионального министерства природных ресурсов к владельцам и фрахтователю затонувших в декабре 2024 года танкеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Арбитражный суд Краснодарского края принял иск регионального министерства природных ресурсов к владельцам и фрахтователю затонувших в декабре 2024 года танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" с требованием взыскать с них 34 миллиарда 250 миллионов рублей ущерба окружающей среде и бюджету Кубани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.Согласно иску, экологический ущерб окружающей среде оценивается в 34 миллиарда 219 миллионов рублей, убытки бюджету края – 30,7 миллиона рублей.Третьими лицами суд определил привлечь Генпрокуратуру РФ, государственное казенное учреждение Краснодарского края "Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет".Иск принят к производству 30 января. Предварительное судебное заседание назначено на 24 февраля.Ранее суды удовлетворили иски Росприроднадзора к владельцам и фрахтователю затонувших в Черном море танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" на сумму более 84,9 миллиарда рублей.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 2 тысяч километров береговой линии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько с пляжей Крыма и Кубани вывезли загрязненного мазутом пескаВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерами Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали

