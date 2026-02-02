https://crimea.ria.ru/20260202/valeriy-gergiev-vystupit-s-mirovymi-zvezdami-v-novom-khersonese-etim-letom-1152890035.html
Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом
В День России на площадке Нового Херсонеса состоится большое мероприятие, посвященное 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.02.2026
Новости
В Новом Херсонесе в День России Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами
СИМФЕРОПОЛЬ. 2 фев – РИА Новости Крым.
В День России на площадке Нового Херсонеса состоится большое мероприятие, посвященное 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал руководитель медиацентра музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" отец Силуан (Пасенко).
"Художественным руководителем, который будет присутствовать на этом событии, будет руководитель Мариинского и генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, который выступит на Грифон-арене вместе с оперными и мировыми звездами и именитыми гостями", – рассказал гость эфира.
Отец Силуан назвал это выступление особенным в жизни не только Нового Херсонеса, но и всего Крымского полуострова.
Также, по его словам, Новый Херсонес станет центром большого фестиваля искусств, который стартует с 17 мая и включит в себя множество концертов и выступлений.
"У нас в гостях побывают и хор Сретенского монастыря, известный по всему миру, легендарный хореографический коллектив "Березка", Театр Образцова и очень много других именитых гостей, которые приедут к нам в Новый Херсонес", – добавил гость эфира.
Из других культурных новинок комплекса руководитель медиацентра назвал уже открывшийся кинотеатр, в котором можно увидеть все значимые новинки кино.
"Этот кинотеатр мы назвали Античным кинотеатром, потому что Новый Херсонес – это связь истории и современности. И вот как раз в Античном кинотеатре можно почувствовать себя зрителем античного киносеанса. Но картины мы показываем самые современные, самые новые", – отметил собеседник.
