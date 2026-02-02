https://crimea.ria.ru/20260202/valeriy-gergiev-vystupit-s-mirovymi-zvezdami-v-novom-khersonese-etim-letom-1152890035.html

Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом

Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ. 2 фев – РИА Новости Крым. В День России на площадке Нового Херсонеса состоится большое мероприятие, посвященное 150-летию Союза театральных деятелей России. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал руководитель медиацентра музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" отец Силуан (Пасенко).Отец Силуан назвал это выступление особенным в жизни не только Нового Херсонеса, но и всего Крымского полуострова.Также, по его словам, Новый Херсонес станет центром большого фестиваля искусств, который стартует с 17 мая и включит в себя множество концертов и выступлений.Из других культурных новинок комплекса руководитель медиацентра назвал уже открывшийся кинотеатр, в котором можно увидеть все значимые новинки кино."Этот кинотеатр мы назвали Античным кинотеатром, потому что Новый Херсонес – это связь истории и современности. И вот как раз в Античном кинотеатре можно почувствовать себя зрителем античного киносеанса. Но картины мы показываем самые современные, самые новые", – отметил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сергей Аксенов и митрополит Тихон встретились с патриархом КирилломВ Новом Херсонесе появится римская детская площадкаПосещение "Нового Херсонеса" войдет в школьную программу старших классов

