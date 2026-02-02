Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
Прокуратура Крыма начала проверку в одной из школ Симферополя из-за жалоб родителей на плохое отопление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости Крым, 02.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в одной из школ Симферополя из-за жалоб родителей на плохое отопление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Теперь надзорное ведомство даст оценку тому, как в учреждении исполняются требования законодательства.В конце января сообщалось, что крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеВ дома жителей Евпатории придет теплоУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление

В Симферополе родители жалуются на холод в одной из школ – прокуратура начала проверку

16:43 02.02.2026
 
© Прокуратура КрымаПрокуратура Крыма
Прокуратура Крыма
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в одной из школ Симферополя из-за жалоб родителей на плохое отопление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Родители учеников жалуются, что температура в классах не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Теперь надзорное ведомство даст оценку тому, как в учреждении исполняются требования законодательства.
В конце января сообщалось, что крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района.
