В Симферополе прокуратура проверит одну из школ из-за жалоб на отопление
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма начала проверку в одной из школ Симферополя из-за жалоб родителей на плохое отопление. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Теперь надзорное ведомство даст оценку тому, как в учреждении исполняются требования законодательства.В конце января сообщалось, что крымские следователи начали проверку по факту отсутствия отопления в доме культуры в селе Багерово Ленинского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеВ дома жителей Евпатории придет теплоУтечки и тепловые потери в теплосетях – как в Крыму решают проблему
