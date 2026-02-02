https://crimea.ria.ru/20260202/v-sevastopole-v-dvukh-dtp-stolknulis-shest-mashin-1152894097.html
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП, сообщает городская полиция.По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня около 18 часов 20 минут на улице Комбрига Потапова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. В это же время по данному адресу произошло еще одно ДТП с участием двух транспортных средств.
