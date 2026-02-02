Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин - РИА Новости Крым, 02.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260202/v-sevastopole-v-dvukh-dtp-stolknulis-shest-mashin-1152894097.html
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
В Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП, сообщает городская полиция. РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T19:37
2026-02-02T19:37
севастополь
новости севастополя
госавтоинспекция севастополя
происшествия
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152894214_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1847447b77d900c55d123ff4c2d8ce8e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП, сообщает городская полиция.По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня около 18 часов 20 минут на улице Комбрига Потапова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. В это же время по данному адресу произошло еще одно ДТП с участием двух транспортных средств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260202/legkovushka-vletela-v-derevo-v-krymu--postradala-17-letnyaya-devushka-1152893157.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152894214_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9a67b10dded65174490883cd3711955d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, госавтоинспекция севастополя, происшествия, дтп в крыму и севастополе
В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин

Шесть машин столкнулись в двух ДТП в Севастополе

19:37 02.02.2026
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе шесть автомобилей столкнулись в двух ДТП, сообщает городская полиция.
По предварительной информации Госавтоинспекции Севастополя, сегодня около 18 часов 20 минут на улице Комбрига Потапова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех транспортных средств. В это же время по данному адресу произошло еще одно ДТП с участием двух транспортных средств.
"На данный момент установлено, что участники дорожного происшествия за медицинской помощью не обращались. В настоящее время сотрудники отдельного батальона ДПС проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, и осуществляют регулировочные действия для нормализации дорожного движения", – рассказали правоохранители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ДТП в Нижнегорском районе Крыма
19:06
Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
 
СевастопольНовости СевастополяГосавтоинспекция СевастополяПроисшествияДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:08Для развития потенциала Приазовье нужны серьезные научные исследования
20:56В Крыму зарегистрировали рекордное рождение двойняшек
20:38Валерий Гергиев выступит с мировыми звездами в Новом Херсонесе этим летом
20:24О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
20:05На Украине за поездку детей в Крым экс-руководителю училища грозит 12 лет
19:51В России утвердили сроки оказания медпомощи при подозрении на онкологию
19:37В Севастополе в двух ДТП столкнулись шесть машин
19:22Черный лед и опасные участки: обстановка на дорогах Крыма
19:06Легковушка влетела в дерево в Крыму – пострадала 17-летняя девушка
18:56Азовское море может стать главным морем для русского осетра
18:37В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
18:22Землетрясение в Азовском море: власти об угрозе для Запорожской области
18:07В Керчи дерево рухнуло на пенсионерку
17:57В Дагестане 10 детей отравились угарным газом в детском саду
17:45В Москве нашли рыбу со ртутью - начато эпидрасследование
17:35Мишустин: товарооборот между Россией и Белоруссией продолжает расти
17:23Освобожденные украинские моряки с "Маринеры" боятся возвращаться домой
17:17Путин объявил о национальном проекте "Новые материалы и химия"
17:07Спокойно и коротко: как заставить мошенника первым бросить трубку
16:52Водоматы от "Воды Крыма" – раскрыта новая мошенническая схема
Лента новостейМолния