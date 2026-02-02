https://crimea.ria.ru/20260202/v-sevastopole-muzhchina-na-samokate-popal-pod-kolesa-inomarki-1152890401.html
В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
В Севастополе мужчина на самокате попал под колеса иномарки
2026-02-02T18:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе 33-летний самокатчик был госпитализирован в результате столкновения его транспортного средства с иномаркой под управлением 61-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.По информации сотрудников Госавтоинспекция, ДТП с пострадавшим самокатчиком произошло на улице Отрадной днем в понедельник возле дома №18.В результате ДТП мужчина на самокате получил различные травмы и был доставлен в больницу. Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено, добавили в ведомстве. Проводится проверка.Ранее в Севастополе мужчина на самокате врезался в припаркованный автомобиль и попал в больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две 8-летние девочки на самокате попали под машину в КрымуВ Севастополе иномарка сбила водителя электросамоката без правПьяная езда на электросамокатах – россиян будут лишать прав
