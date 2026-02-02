https://crimea.ria.ru/20260202/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-po-borbe-s-diversantami-1152871136.html
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города...
2026-02-02T11:14
2026-02-02T11:14
2026-02-02T11:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будет громко - работает флотВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиВ Крыму "ДРГ противника" пыталась напасть на воинскую колонну
