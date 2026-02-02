https://crimea.ria.ru/20260202/v-sevastopole-flot-provodit-ucheniya-po-borbe-s-diversantami-1152871136.html

В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами

В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 02.02.2026

В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами

02.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

