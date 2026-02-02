Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами - РИА Новости Крым, 02.02.2026
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами
В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города... РИА Новости Крым, 02.02.2026
2026-02-02T11:14
2026-02-02T11:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Севастополе флот проводит учения по борьбе с диверсантами

В Севастополе на всем побережье будет тренироваться флот

11:14 02.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе до позднего вечера понедельника будут слышны звуки взрывов. Тренировку по всему побережью проводит флот. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной и Песочной бухт, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами ", — говорится в публикации.
Запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
